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Скрипник - о возможном трансфере Ковталюка: Спросили - пока что нет

Премьер-лига
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Тренер не исключает, что зимой клуб вернется к кандидатуре украинца

Скрипник - о возможном трансфере Ковталюка: Спросили - пока что нет

ФК Діла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник подтвердил, что клуб интересовался украинским нападающим "Дилы" Николаем Ковталюком, который выбил полтавчан из еврокубков.

Когда ты видишь игрока вживую, то двух игр тебе достаточно, чтобы составить полное представление о нем. Ты не сможешь добавить себе скорости, как это можно сделать на видео, выбрав только лучшее.

Хорошая координация, скорость принятия решений, игра под давлением - вот это для меня важнее, чем нарезки с хайлайтами голов и передач. Ковталюк - другого плана нападающий, чем Степанюк.

"Ворскле" не помешал бы фактурный нападающий, который мог бороться на втором этаже для вариативности. Но что-то, как всегда, не сложилось. То ли мы не успели, то ли грузины не захотели отпускать. Спросили - пока что нет. Возможно, зимой.

Парень хорошо себя проявил, забил свои голы. Доставлял нам немало проблем.

– Продолжаете следить за Николаем?

Когда тебе отказывают, интерес гаснет. У тебя есть повседневная работа и ты переключаешься на основную работу, есть о чем думать. Если смотреть все, что к тебе не пришло, то просто надо сесть и только этим заниматься, - сказал Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Николай Ковталюк Дила (Гори)
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Источник:
Sport-express.ua

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