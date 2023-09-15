Скрипник - о возможном трансфере Ковталюка: Спросили - пока что нет

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник подтвердил, что клуб интересовался украинским нападающим "Дилы" Николаем Ковталюком, который выбил полтавчан из еврокубков.

– Когда ты видишь игрока вживую, то двух игр тебе достаточно, чтобы составить полное представление о нем. Ты не сможешь добавить себе скорости, как это можно сделать на видео, выбрав только лучшее.

Хорошая координация, скорость принятия решений, игра под давлением - вот это для меня важнее, чем нарезки с хайлайтами голов и передач. Ковталюк - другого плана нападающий, чем Степанюк.

"Ворскле" не помешал бы фактурный нападающий, который мог бороться на втором этаже для вариативности. Но что-то, как всегда, не сложилось. То ли мы не успели, то ли грузины не захотели отпускать. Спросили - пока что нет. Возможно, зимой.

Парень хорошо себя проявил, забил свои голы. Доставлял нам немало проблем.

– Продолжаете следить за Николаем?

– Когда тебе отказывают, интерес гаснет. У тебя есть повседневная работа и ты переключаешься на основную работу, есть о чем думать. Если смотреть все, что к тебе не пришло, то просто надо сесть и только этим заниматься, - сказал Скрипник.