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Скрипник - о возможном трансфере Ковталюка: Спросили - пока что нет
Тренер не исключает, что зимой клуб вернется к кандидатуре украинца
ФК Діла
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник подтвердил, что клуб интересовался украинским нападающим "Дилы" Николаем Ковталюком, который выбил полтавчан из еврокубков.
– Когда ты видишь игрока вживую, то двух игр тебе достаточно, чтобы составить полное представление о нем. Ты не сможешь добавить себе скорости, как это можно сделать на видео, выбрав только лучшее.
Хорошая координация, скорость принятия решений, игра под давлением - вот это для меня важнее, чем нарезки с хайлайтами голов и передач. Ковталюк - другого плана нападающий, чем Степанюк.
"Ворскле" не помешал бы фактурный нападающий, который мог бороться на втором этаже для вариативности. Но что-то, как всегда, не сложилось. То ли мы не успели, то ли грузины не захотели отпускать. Спросили - пока что нет. Возможно, зимой.
Парень хорошо себя проявил, забил свои голы. Доставлял нам немало проблем.
– Продолжаете следить за Николаем?
– Когда тебе отказывают, интерес гаснет. У тебя есть повседневная работа и ты переключаешься на основную работу, есть о чем думать. Если смотреть все, что к тебе не пришло, то просто надо сесть и только этим заниматься, - сказал Скрипник.
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