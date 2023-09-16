Максимов: Несмотря на прилеты по Днепру, база, тренировочные поля, стадион – все целое

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал состояние структуры клуба на данный момент.

“Несмотря на то, что по Днепру время от времени прилетает, к сожалению, база, тренировочные поля, стадион – все целое, все функционирует. С инфраструктурой проблем нет.

Команда после длительного времени пребывания в Ужгороде наконец-то вернулась в родной город, и это безусловный плюс. Не надо постоянно двигаться, подстраиваться, тренироваться то в одном поле, то в другом.

Но есть и минусы. Сейчас игроки немного удручены, скажем так. Моя задача – тренировать. Создать новую команду. Дать необходимый результат”, – сказал Максимов.