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Максимов: Несмотря на прилеты по Днепру, база, тренировочные поля, стадион – все целое

Премьер-лига
(1 голосов)

Инфраструктура "днепрян" не получила повреждений из-за войны

Максимов: Несмотря на прилеты по Днепру, база, тренировочные поля, стадион – все целое

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал состояние структуры клуба на данный момент.

“Несмотря на то, что по Днепру время от времени прилетает, к сожалению, база, тренировочные поля, стадион – все целое, все функционирует. С инфраструктурой проблем нет.

Команда после длительного времени пребывания в Ужгороде наконец-то вернулась в родной город, и это безусловный плюс. Не надо постоянно двигаться, подстраиваться, тренироваться то в одном поле, то в другом.

Но есть и минусы. Сейчас игроки немного удручены, скажем так. Моя задача – тренировать. Создать новую команду. Дать необходимый результат”, – сказал Максимов.

Отметим, что 14 сентября "Днепр-1" представил Максимова в должности главного тренера. Пока команда занимает на 13 месте УПЛ.

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В статье: Юрий Максимов СК Днепр-1
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Источник:
sport-express.ua

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