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Днепр-1 - Колосс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Днепр-1 - Колосс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Для Днепра-1 начинается принципиально новый период. Команда вылетела из еврокубков, вернулась из Ужгорода в Днепр, получила нового тренера. И первым испытанием для возглавившего днепрян Юрия Максимова станет матч против "Колоса", у которого тишина и спокойствие. Матч состоится в Днепре.

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Игра запланирована на воскресенье, 17-е сентября. Начало – в 15:00. Онлайн прямую видеотрансляцию этого матча проведет телеканал УНИАН. Также можно смотреть в YouTube на канале FootballHab. Просмотр будет бесплатным на всех площадках.

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Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча благодаря текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

После финального свистка смотрите на нашем сайте видеообзор, а также читайте отчеты и комментарии тренеров/игроков.

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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Где смотреть футбол
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