Днепр-1 - Колосс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Для Днепра-1 начинается принципиально новый период. Команда вылетела из еврокубков, вернулась из Ужгорода в Днепр, получила нового тренера. И первым испытанием для возглавившего днепрян Юрия Максимова станет матч против "Колоса", у которого тишина и спокойствие. Матч состоится в Днепре.

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Игра запланирована на воскресенье, 17-е сентября. Начало – в 15:00. Онлайн прямую видеотрансляцию этого матча проведет телеканал УНИАН. Также можно смотреть в YouTube на канале FootballHab. Просмотр будет бесплатным на всех площадках.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Колос Смотреть трансляцию

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