Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: Руководство Днепра-1 озвучило мне задачу пробиться в еврокубки
Пока команда находится не в лучшем турнирном положении
фото из свободных источников
Новоиспеченный главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов рассказал о планах команды на текущий сезон.
“ – По итогам чемпионата пробиться в еврокубки. Такую задачу озвучили мне перед подписанием контракта.
– "Днепр-1" без Довбика, Бланко и Валефа по силам финишировать в первой пятерке?
– Если бы я не видел потенциал в этой команде, я бы сюда не пришел. У меня была хорошая должность в хорошей команде, отличный президент. Я о “Звягеле” и Геннадии Буткевиче. Меня устраивало все.
И я все это оставил ради “Днепра-1”, ради именно этой команды. Не так-то просто было это сделать, как может кому-то показаться, но от таких предложений не отказываются.
Мне уже нечего и кому доказывать, я не молодой тренер, но у меня есть желание добиться высоких результатов. И с “Днепром-1” это возможно.
Да, "Днепр-1" – это не тот знаменитый "Днепр", что был, но так или иначе все ассоциируют новый клуб со старым, поэтому нужно держать планку. Клуб новый, но амбициозный.
Да и Днепр для меня город совсем не чужд. В свое время, в начале 90-х, я здесь играл. Воспоминания о тех временах только положительные”, - сказал Максимов.
После четырех сыгранных матчей в активе "Днепра-1" пять очков. Пока команда занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ.
Дебют Максимова во главе новой команды запланирован на 17 сентября. В воскресенье "днепряне" встретятся с "Колосом".
Популярное сейчас
- Вест Хэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 16.09.2023
- Черноморец - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Сидклей покинул Динамо, Реал хочет выкупить конкурента Лунина, Хави продлит контракт с Барсой. Главные новости за 15 сентября
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО