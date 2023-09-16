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Максимов: Руководство Днепра-1 озвучило мне задачу пробиться в еврокубки

Премьер-лига
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Пока команда находится не в лучшем турнирном положении

Максимов: Руководство Днепра-1 озвучило мне задачу пробиться в еврокубки

фото из свободных источников

Новина українською

Новоиспеченный главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов рассказал о планах команды на текущий сезон.

“ – По итогам чемпионата пробиться в еврокубки. Такую задачу озвучили мне перед подписанием контракта.

– "Днепр-1" без Довбика, Бланко и Валефа по силам финишировать в первой пятерке?

– Если бы я не видел потенциал в этой команде, я бы сюда не пришел. У меня была хорошая должность в хорошей команде, отличный президент. Я о “Звягеле” и Геннадии Буткевиче. Меня устраивало все.

И я все это оставил ради “Днепра-1”, ради именно этой команды. Не так-то просто было это сделать, как может кому-то показаться, но от таких предложений не отказываются.

Мне уже нечего и кому доказывать, я не молодой тренер, но у меня есть желание добиться высоких результатов. И с “Днепром-1” это возможно.

Да, "Днепр-1" – это не тот знаменитый "Днепр", что был, но так или иначе все ассоциируют новый клуб со старым, поэтому нужно держать планку. Клуб новый, но амбициозный.

Да и Днепр для меня город совсем не чужд. В свое время, в начале 90-х, я здесь играл. Воспоминания о тех временах только положительные”, - сказал Максимов.

После четырех сыгранных матчей в активе "Днепра-1" пять очков. Пока команда занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ.

Дебют Максимова во главе новой команды запланирован на 17 сентября. В воскресенье "днепряне" встретятся с "Колосом".

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В статье: Юрий Максимов СК Днепр-1
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Источник:
sport-express.ua

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