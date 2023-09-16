Максимов: Руководство Днепра-1 озвучило мне задачу пробиться в еврокубки

Новоиспеченный главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов рассказал о планах команды на текущий сезон.

“ – По итогам чемпионата пробиться в еврокубки. Такую задачу озвучили мне перед подписанием контракта.

– "Днепр-1" без Довбика, Бланко и Валефа по силам финишировать в первой пятерке?

– Если бы я не видел потенциал в этой команде, я бы сюда не пришел. У меня была хорошая должность в хорошей команде, отличный президент. Я о “Звягеле” и Геннадии Буткевиче. Меня устраивало все.

И я все это оставил ради “Днепра-1”, ради именно этой команды. Не так-то просто было это сделать, как может кому-то показаться, но от таких предложений не отказываются.

Мне уже нечего и кому доказывать, я не молодой тренер, но у меня есть желание добиться высоких результатов. И с “Днепром-1” это возможно.

Да, "Днепр-1" – это не тот знаменитый "Днепр", что был, но так или иначе все ассоциируют новый клуб со старым, поэтому нужно держать планку. Клуб новый, но амбициозный.

Да и Днепр для меня город совсем не чужд. В свое время, в начале 90-х, я здесь играл. Воспоминания о тех временах только положительные”, - сказал Максимов.