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Пихаленок: Мы сыграли с Колосом вничью, но ничего страшного в этом я не вижу
Хавбек днепрян о матче с "Колосом"
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Пихаленок прокомментировал
- После длительного перерыва команда вернулась на "Днепр-Арену". Какие ощущения?
- Очень приятно вернуться на родную арену. Приятно было играть здесь. К сожалению, сегодня мы не победили, а сыграли вничью, но ничего страшного в этом я не вижу. Надо двигаться дальше.
- Юрий Максимов сказал, что по этой схеме команда ни разу не играла. Насколько трудно было к ней привыкнуть?
- Да, новый тренер пришел только три дня назад, поэтому было очень мало времени что-то наиграть, и это было видно и по первому тайму, когда нам очень трудно было выйти из обороны в атаку, ведь ребята еще не до конца поняли эту структуру игры. Во втором тайме лучше играли, могли дожать и выиграть этот матч, но ничего страшного. Будем работать дальше. Нам нужно время.
- Насколько имели влияние подсказки в перерыве главного тренера, когда он обратил внимание на игру именно центральных полузащитников?
- Да-да. Были подсказки в перерыве матча, и я считаю, что эти подсказки сработали.
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