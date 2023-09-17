Пихаленок: Мы сыграли с Колосом вничью, но ничего страшного в этом я не вижу

Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Пихаленок прокомментировал ничью с "Колосом" в матче 7-го тура УПЛ.

- После длительного перерыва команда вернулась на "Днепр-Арену". Какие ощущения?

- Очень приятно вернуться на родную арену. Приятно было играть здесь. К сожалению, сегодня мы не победили, а сыграли вничью, но ничего страшного в этом я не вижу. Надо двигаться дальше.

- Юрий Максимов сказал, что по этой схеме команда ни разу не играла. Насколько трудно было к ней привыкнуть?

- Да, новый тренер пришел только три дня назад, поэтому было очень мало времени что-то наиграть, и это было видно и по первому тайму, когда нам очень трудно было выйти из обороны в атаку, ведь ребята еще не до конца поняли эту структуру игры. Во втором тайме лучше играли, могли дожать и выиграть этот матч, но ничего страшного. Будем работать дальше. Нам нужно время.

- Насколько имели влияние подсказки в перерыве главного тренера, когда он обратил внимание на игру именно центральных полузащитников?

- Да-да. Были подсказки в перерыве матча, и я считаю, что эти подсказки сработали.