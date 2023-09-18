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Эксарбитр ФИФА о матче ЛНЗ - Рух: Второй гол был забит с нарушением и его стоило отменить.
Калёнов выбрал неудачную позицию в случае со вторым голом
upl.ua
Судейский эксперт и экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Александра Кальонова в матче 7-го тура УПЛ "ЛНЗ" - "Рух" (2:1).
— Александр Каленов играл только второй матч в Премьер-Лиге, поэтому в его работе было заметно волнение. В целом матч арбитр отработал хорошо, однако он выбрал неудачную позицию в случае со вторым голом. Он не заметил момент, когда Прядун наступил на голеностоп Сычу. При этом даже VAR-арбитр не увидел нарушения и не подсказал Кальонову пересмотреть эпизод, и в этом заключается большая проблема. - сказал Мирослав Иванович.
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— Вспомним матч между "Полесьем" и "Оболонью", когда был аналогичный момент с Мустафаевым. Однако тогда VAR среагировал молниеносно, а здесь стоило работать внимательнее. Гол был забит с нарушением и его следовало отменить. - добавил эксперт.
Напомним, что вчера
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