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Эксарбитр ФИФА о матче ЛНЗ - Рух: Второй гол был забит с нарушением и его стоило отменить.

Премьер-лига
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Калёнов выбрал неудачную позицию в случае со вторым голом

Эксарбитр ФИФА о матче ЛНЗ - Рух: Второй гол был забит с нарушением и его стоило отменить.

upl.ua

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт и экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Александра Кальонова в матче 7-го тура УПЛ "ЛНЗ" - "Рух" (2:1).

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— Александр Каленов играл только второй матч в Премьер-Лиге, поэтому в его работе было заметно волнение. В целом матч арбитр отработал хорошо, однако он выбрал неудачную позицию в случае со вторым голом. Он не заметил момент, когда Прядун наступил на голеностоп Сычу. При этом даже VAR-арбитр не увидел нарушения и не подсказал Кальонову пересмотреть эпизод, и в этом заключается большая проблема. - сказал Мирослав Иванович.

— Вспомним матч между "Полесьем" и "Оболонью", когда был аналогичный момент с Мустафаевым. Однако тогда VAR среагировал молниеносно, а здесь стоило работать внимательнее. Гол был забит с нарушением и его следовало отменить. - добавил эксперт.

Напомним, что вчера "ЛНЗ" переиграл "Рух" со счетом 2:1.

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В статье: Мирослав Ступар УПЛ Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.09.2023 в 16:49
Ступар когда ещё судил игры ещё хуже делал ошибки- забыл
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