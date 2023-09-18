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Буяльский вывел Динамо на матч с Ворсклой с капитанской повязкой

Премьер-лига
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Это 300-й матч Виталия за киевлян

Буяльский вывел Динамо на матч с Ворсклой с капитанской повязкой

fcdynamo.com

Новина українською

Календарь 7-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Динамо" примет "Ворсклу".

Киевлян в качестве капитана вывел на игру Виталий Буяльский.

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Отдельно отметим, что это 300-й официальный матч Виталия во всех турнирах.

Ранее капитаном столичного клуба был Сергей Сидорчук, который недавно перешел в бельгийский "Вестерло".

Напомнмим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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