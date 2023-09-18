Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буяльский вывел Динамо на матч с Ворсклой с капитанской повязкой
Это 300-й матч Виталия за киевлян
fcdynamo.com
Календарь 7-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "
Киевлян в качестве капитана вывел на игру Виталий Буяльский.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отдельно отметим, что это 300-й официальный матч Виталия во всех турнирах.
Ранее капитаном столичного клуба был Сергей Сидорчук, который недавно перешел в бельгийский "Вестерло".
Напомнмим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Рух получил трансферный бан от ФИФА. Клуб уже прокомментировал ситуацию
- Буданов спрогнозировал, когда ВСУ разорвут сухопутный коридор в Крым
- Динамо - Ворскла: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
Новости по теме
- 19:01 Украинские Шахтер - лидер, Кривбасс второй, третья победа Динамо. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- 17:58 Украинские Буяльский: Некомфортно себя чувствуешь, когда не видишь Динамо на первом месте в таблице
- 21:12 Украинские Довбик и Буяльский забили наибольшее количество решающих голов в текущем сезоне УПЛ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн