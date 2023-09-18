Буяльский: Я капитан на поле, Ярмоленко – в раздевалке и быту

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, который вывел свою команду с капитанской повязкой в матче с "Ворсклой" (2:0) , рассказал о своем капитанстве.

"Сидорчук – больше чем капитан. Он товарищ, которого мне действительно не хватает. Сейчас я – капитан, потом, наверное, Георгий Бущан, потом Андрей Ярмоленко. Но тут еще не решено.

Капитаном на матч поставил Мирча Луческу, а Андрей Ярмоленко сказал, что команда поддерживает. Я капитан на поле, Андрей – в раздевалке и быту, наверное.

Задача? Чемпионство и кубок. Идем от игры к игре", – сказал Буяльский.