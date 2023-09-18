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Буяльский: Я капитан на поле, Ярмоленко – в раздевалке и быту
У Динамо новый капитан после ухода Сидорчука
fcdynamo.com
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, который вывел свою команду с капитанской повязкой в
"Сидорчук – больше чем капитан. Он товарищ, которого мне действительно не хватает. Сейчас я – капитан, потом, наверное, Георгий Бущан, потом Андрей Ярмоленко. Но тут еще не решено.
Капитаном на матч поставил Мирча Луческу, а Андрей Ярмоленко сказал, что команда поддерживает. Я капитан на поле, Андрей – в раздевалке и быту, наверное.
Задача? Чемпионство и кубок. Идем от игры к игре", – сказал Буяльский.
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