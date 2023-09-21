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Клубы Чемпионшипа летом пытались подписать двух игроков молодежки Динамо

Премьер-лига
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Правда тогда парни были еще в позиции перехода из Львова

Клубы Чемпионшипа летом пытались подписать двух игроков молодежки Динамо

upl.ua

Новина українською

Два игрока молодежной команды "Динамо" – защитник Тарас Михавко и форвард Владислав Герич были близки к продолжению карьеры в Англии.

Как сообщает Sport.ua, в услугах Михавко был заинтересован "Сандерленд". Отмечается, что английский клуб был готов подписать его для молодежной команды даже без просмотра и даже купил билет для игрока.

Что касается Владислава Герича, то его в составе своей молодежной команды хотел видеть еще один представитель Чемпионшипа - "Престон".

Отметим, что летом борьбу за 18-летних бывших игроков ФК "Львов" выиграло киевское "Динамо". Сейчас они стабильно играют за юношескую команду киевлян.

В последнем матче против "Ворсклы" Михавко попал в заявку первой команды.

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В статье: Динамо (Киев) Сандерленд Престон Норт Энд
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Источник:
sport.ua

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