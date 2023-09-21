Клубы Чемпионшипа летом пытались подписать двух игроков молодежки Динамо

Два игрока молодежной команды " Динамо " – защитник Тарас Михавко и форвард Владислав Герич были близки к продолжению карьеры в Англии.

Как сообщает Sport.ua, в услугах Михавко был заинтересован "Сандерленд". Отмечается, что английский клуб был готов подписать его для молодежной команды даже без просмотра и даже купил билет для игрока.

Что касается Владислава Герича, то его в составе своей молодежной команды хотел видеть еще один представитель Чемпионшипа - "Престон".

Отметим, что летом борьбу за 18-летних бывших игроков ФК "Львов" выиграло киевское "Динамо". Сейчас они стабильно играют за юношескую команду киевлян.

В последнем матче против "Ворсклы" Михавко попал в заявку первой команды.