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Клубы Чемпионшипа летом пытались подписать двух игроков молодежки Динамо
Правда тогда парни были еще в позиции перехода из Львова
upl.ua
Два игрока молодежной команды "
Как сообщает Sport.ua, в услугах Михавко был заинтересован "Сандерленд". Отмечается, что английский клуб был готов подписать его для молодежной команды даже без просмотра и даже купил билет для игрока.
Что касается Владислава Герича, то его в составе своей молодежной команды хотел видеть еще один представитель Чемпионшипа - "Престон".
Отметим, что летом борьбу за 18-летних бывших игроков ФК "Львов" выиграло киевское "Динамо". Сейчас они стабильно играют за юношескую команду киевлян.
В последнем матче против "Ворсклы" Михавко попал в заявку первой команды.
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