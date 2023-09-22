Матч Заря – Шахтер перенесен. УПЛ утвердила даты и время начала поединков 10-го тура

Я за спортивний принцип і за рівні умови в УПЛ! Утім не вважаю, що додаткові двадцять... тридцять годин на переїзд урівнюють умови у чемпіонаті. Тому нехай наші учасники еврокубків мають права на коригування встановленого графіка УПЛ. Проте дати перенесених матчів повинні бути погоджені з суперником!