Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Заря – Шахтер перенесен. УПЛ утвердила даты и время начала поединков 10-го тура
Вероятно, все из-за Лиги чемпионов
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Дирекция
10 тур
6 октября (пятница)
Полесье – Динамо 17:00
7 октября (суббота)
ЛНЗ – Александрия 15:00
Колос – Ворскла 17:00
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Днепр-1 – Верес 19:00
8 октября (воскресенье)
Оболонь – Металлист 1925 13:00
Рух – Минай 15:00
Кривбасс – Черноморец 17:00
Матч Заря – Шахтер перенесен, его дата будет определена позднее.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Новый инвестор Металлиста 1925: В Украине может быть не только олигархический футбол. Хочется вернуть еврокубки в Харьков
- Панков: Я отдал Милевскому 8 лет своей жизни, но не могу отдать свою голову
- Шахтер - лидер, Черноморец второй, Александрия - в хвосте. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
Новости по теме
- 17:00 Украинские Монзуль рассудит Зарю и Днепр-1 и другие судейские назначения на матчи 8-го тура УПЛ
- 21:21 Украинские Шахтер - лидер, Черноморец второй, Александрия - в хвосте. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- 14:30 Украинские Динамо осталось без капитана, 9 новичков Шахтера. Таблица трансферов клубов УПЛ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
22.09.2023 в 22:44
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.09.2023 в 22:48
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.09.2023 в 21:50
Ответить
+1
-4
fanatSD (донецк)
22.09.2023 в 22:11
Ответить
+1
-3
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн