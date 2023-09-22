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Матч Заря – Шахтер перенесен. УПЛ утвердила даты и время начала поединков 10-го тура

Премьер-лига
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Вероятно, все из-за Лиги чемпионов

Матч Заря – Шахтер перенесен. УПЛ утвердила даты и время начала поединков 10-го тура

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10-го тура текущего сезона.

10 тур

6 октября (пятница)

Полесье – Динамо 17:00

7 октября (суббота)

ЛНЗ – Александрия 15:00

Колос – Ворскла 17:00

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Днепр-1 – Верес 19:00

8 октября (воскресенье)

Оболонь – Металлист 1925 13:00

Рух – Минай 15:00

Кривбасс – Черноморец 17:00

Матч Заря – Шахтер перенесен, его дата будет определена позднее.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
22.09.2023 в 22:44
Я за спортивний принцип і за рівні умови в УПЛ! Утім не вважаю, що додаткові двадцять... тридцять годин на переїзд урівнюють умови у чемпіонаті. Тому нехай наші учасники еврокубків мають права на коригування встановленого графіка УПЛ. Проте дати перенесених матчів повинні бути погоджені з суперником!
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0
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.09.2023 в 22:48
Добре, якби ви це писали, коли палав організований хейт зомбі щодо винятково динамівців.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.09.2023 в 21:50
А де ж це шквал "праведного" гніву зомбошахтарівців?! Мабуть, #суркісвсьокупіл, в тому числі і перенесення цього матчу.
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+1
-4
fanatSD (донецк)
22.09.2023 в 22:11
кто бы гавкал.тупой дырявый зомби-долб...б.твоя помойка динамо перенесла уже 3 матча.дырявые брёвна очень устали и обделались в еврокубках.шахтёр играет в лч-4 октября;заря в лк-5-го.могли бы сыграть 9-го.
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+1
-3

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