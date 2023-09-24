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Эдмар: Колос тщательно изучил нас, мы их. Поэтому игра была такая боевая

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник харьковской команды о нулевой ничьей

Эдмар: Колос тщательно изучил нас, мы их. Поэтому игра была такая боевая

ФК "Металіст-1925" / Автор невідомий

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал нулевую ничью с "Колосом" в рамках 8-го тура УПЛ.

- Мы знали, что соперник очень грамотно играет. Мы изучали как играет "Колос" и пересмотрели 3-4 их матча, ожидали такую игру и, в принципе, так и произошло. Были моменты, когда мы терпели, могли как пропустить, так и забить сами. По моему мнению, игра полностью ничейная.

- Ваши впечатления от последних минут, когда могла забить ваша команда, а уже в добавленное время и пропустить в собственные ворота?

- Конечно, когда был наш момент, хотел чтобы забили и не хотел, чтобы забили нам. По эмоциям моменты похожи.

- Вы перед игрой говорили, кто сделает ошибку, тот и проиграет. Сегодня ничья - это идеальный матч для вас?

- Игру трудно назвать идеальной, всегда хочется побеждать, но и "Колос" стремился одержать победу. Они тщательно изучили нас, мы их. Поэтому такая игра сегодня и была боевая.

- Был момент, когда "Колос" провел тройную замену и вы через несколько минут ответили тем же.

- Мы их планировали сделать, просто они нас опередили на несколько минут. Видел, что нужно добавить свежести в командных действиях.

- Посреди недели игра на Кубок Украины против "Ворсклы", какие планы на этот матч. Возможно, сыграют те, кто меньше играет?

- Для нас все игроки, кто есть в команде - важны, но всегда должны быть готовы сыграть. Скорее всего, будет играть те, у кого меньше игровой практики.

- Это не значит, что Кубок не важен?

- Все матчи важны, независимо это матчи Чемпионата или Кубка Украины.

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В статье: Эдмар Галовский Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК "Металлист 1925"

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