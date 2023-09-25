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"После столкновения он даже не мог разговаривать" , - капитан Колоса рассказал о травме Цурикова
Здоровья Андрею
koloskovalivka.com
Капитан "Колоса" Вадим Милько после матча с "Металлистом 1925" (0:0) оценил игру своей команды и рассказал о травме Андрея Цурикова.
– Чем подчеркивал перед игрой ваш главный тренер Ярослав Вишняк?
– У нас была задача одержать победу в этой встрече. Я считаю, что мы провели хорошую игру. Единственное, чего нам не хватило – забитого мяча. Мы владели преимуществом на протяжении всей встречи, создавали моменты, но не хватает реализации.
– Сказывается ли класс игроков линии атаки?
– Здесь стоит говорить обо всех футболистах. Без забитых голов не будет побед.
– С трибуны стадиона показалось, что в этой встрече было очень много борьбы, единоборств, футболисты часто вступали в единоборства. С чем это связано?
– Да, много было борьбы. Это говорит о том, что никто не хотел проигрывать. Досадно, что тяжелую травму получил Андрей Цуриков.
– А что с ним?
– Точно не знаю, повезли ли его в клинику на обследование. После этого столкновения он даже не мог говорить. Либо лицевая кость повреждена или височная кость.
– "Колос" до последних минут шел в атаку, но вырвать победу так и не смог. Досадно?
– Конечно. Тяжело нам голы даются. Вроде бы и выход из обороны в атаку нам удается, и прессинг умело применяем, но вот забитые мячи… Будем работать над этим.
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