"После столкновения он даже не мог разговаривать" , - капитан Колоса рассказал о травме Цурикова

Капитан "Колоса" Вадим Милько после матча с "Металлистом 1925" (0:0) оценил игру своей команды и рассказал о травме Андрея Цурикова.

– Чем подчеркивал перед игрой ваш главный тренер Ярослав Вишняк?

– У нас была задача одержать победу в этой встрече. Я считаю, что мы провели хорошую игру. Единственное, чего нам не хватило – забитого мяча. Мы владели преимуществом на протяжении всей встречи, создавали моменты, но не хватает реализации.

– Сказывается ли класс игроков линии атаки?

– Здесь стоит говорить обо всех футболистах. Без забитых голов не будет побед.

– С трибуны стадиона показалось, что в этой встрече было очень много борьбы, единоборств, футболисты часто вступали в единоборства. С чем это связано?

– Да, много было борьбы. Это говорит о том, что никто не хотел проигрывать. Досадно, что тяжелую травму получил Андрей Цуриков.

– А что с ним?

– Точно не знаю, повезли ли его в клинику на обследование. После этого столкновения он даже не мог говорить. Либо лицевая кость повреждена или височная кость.

– "Колос" до последних минут шел в атаку, но вырвать победу так и не смог. Досадно?

– Конечно. Тяжело нам голы даются. Вроде бы и выход из обороны в атаку нам удается, и прессинг умело применяем, но вот забитые мячи… Будем работать над этим.