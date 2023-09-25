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Защитник Металлиста 1925: Колос – такая команда, которая и сама не играет, и другим не дает

Премьер-лига
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Бились и боролись

Защитник Металлиста 1925: Колос – такая команда, которая и сама не играет, и другим не дает

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Игорь Курило подвел итог матча 8-го тура УПЛ с "Колосом" (0:0).

– Думаю, что была равная игра и закономерный ничейный счет. Мы довольны таким результатом.

– Поединок "Металлист 1925" – "Колос", где было множество единоборств, фолов, можно сравнить с игрой чемпионата Шотландии, например?

– Может быть, возможно. "Колос" – такая команда, которая и сама не играет и другим не дает. Они сели в оборону, а мы не могли справиться с ними. Гости выбегали в контратаки, и было непросто нам. Поэтому, согласен, сегодня в матче УПЛ было много шотландского футбола.

– Игорь, я видел много матчей вашей команды в нынешнем сезоне, и, думаю, это была самая сложная игра для "Металлиста 1925". Согласишься ли ты с этим?

– Пожалуй, да. Думаю, что в предыдущих матчах с "Рухом" и "Зарей" мы отдали много эмоций и сегодня нам их не хватило. Однако мы сыграли на ноль в этой встрече, не проиграли – это нам в плюс.

– Твои партнеры расстроены?

– Не сказал бы. Была ничейная игра.

– Пятиматчевая серия без поражений для "Металлиста 1925" это?

– Это хороший показатель для нас. Мы поверили в свои силы, начали выигрывать. У нас в команде сейчас хорошая конкуренция в составе, на каждую позицию есть по два футболиста. Все хотят играть в основном составе и доказывают на каждой тренировке свою профпригодность.

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В статье: Игорь Курило Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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