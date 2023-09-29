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Динамо назвало игроков, претендующих на звание лучшего в сентябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Всего пять кандидатов

Динамо назвало игроков, претендующих на звание лучшего в сентябре

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" проводит голосование за лучшего игрока команды по итогам сентября.

В уходящем месяце киевляне провели три матча в чемпионате и Кубке Украины. Всего можно проголосовать за пятерых игроков. За награду поборются Андрей Ярмоленко, Назар Волошин, Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Владимир Бражко.

Ярмоленко забил один гол, на счету Волошина два мяча, в активе Ваната ассист, у Буяльского и Бражко гол плюс ассист.

Голосование проходит в официальном Telegram-канале киевлян.

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В статье: Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Динамо (Киев) Назар Волошин Владимир Бражко Владислав Ванат
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Источник:
fcdynamo.com

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