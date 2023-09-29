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Динамо назвало игроков, претендующих на звание лучшего в сентябре
Всего пять кандидатов
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" проводит голосование за лучшего игрока команды по итогам сентября.
В уходящем месяце киевляне провели три матча в чемпионате и Кубке Украины. Всего можно проголосовать за пятерых игроков. За награду поборются Андрей Ярмоленко, Назар Волошин, Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Владимир Бражко.
Ярмоленко забил один гол, на счету Волошина два мяча, в активе Ваната ассист, у Буяльского и Бражко гол плюс ассист.
Голосование проходит в официальном Telegram-канале киевлян.
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