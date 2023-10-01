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Шаран: Очень тяжело психологически, когда команда не выигрывает в 8 матчах

Премьер-лига
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Наставник "Миная" все же дал комментарий после матча

Шаран: Очень тяжело психологически, когда команда не выигрывает в 8 матчах

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал поражение от "Оболони" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Очень тяжело психологически, когда команда не выигрывает в 8 матчах. Видно было, что в первом тайме ребята нервничали. Я был недоволен их действиями. Хотя мы создали несколько возможностей, если бы реализовали их, забили бы первыми.

Перед вторым таймом мы поговорили в раздевалке, и увидели "Минай", который мы хотим видеть. Мы не проиграли борьбу. Если бы мы забили первыми, я думаю, что мы бы победили. У Кораблина был очень хороший момент, чтобы открыть счет.

Я ребятам в раздевалке сказал, что мы опять пропустили необязательный гол. Передача шла неизвестно кому. Тарануха на нее не успевал. Так получилось, что Бандура отбил точно на голову. Мы уже потом играли в силовой футбол. У нас не было другого выхода, мы перестроились на 4-4-2, хотели отыграться. К сожалению, не удалось, хотя возможности были замечательные", - рассказал наставник закарпатской команды.

Примечательно, что Шаран не пришел на пресс-конференцию после проигранного матча. А данный комментарий наставник дал в послематчевой студии на УПЛ ТВ.

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В статье: Владимир Шаран Оболонь (Киев) ФК Минай
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Источник:
УПЛ ТБ

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