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Шаран: Очень тяжело психологически, когда команда не выигрывает в 8 матчах
Наставник "Миная" все же дал комментарий после матча
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал
"Очень тяжело психологически, когда команда не выигрывает в 8 матчах. Видно было, что в первом тайме ребята нервничали. Я был недоволен их действиями. Хотя мы создали несколько возможностей, если бы реализовали их, забили бы первыми.
Перед вторым таймом мы поговорили в раздевалке, и увидели "Минай", который мы хотим видеть. Мы не проиграли борьбу. Если бы мы забили первыми, я думаю, что мы бы победили. У Кораблина был очень хороший момент, чтобы открыть счет.
Я ребятам в раздевалке сказал, что мы опять пропустили необязательный гол. Передача шла неизвестно кому. Тарануха на нее не успевал. Так получилось, что Бандура отбил точно на голову. Мы уже потом играли в силовой футбол. У нас не было другого выхода, мы перестроились на 4-4-2, хотели отыграться. К сожалению, не удалось, хотя возможности были замечательные", - рассказал наставник закарпатской команды.
Примечательно, что Шаран
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