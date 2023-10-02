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Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо
Киевляне забили два гола после одинаковых комбинаций
Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий
“Мы долго не забивали со стандартов. Сегодня я чувствовал, что должен находиться на дальней стойке, дважды туда пошел – и дважды забил”.
Владимир Бражко стал героем матча с “Александрией”, поэтому может позволить себе немного лукавить. В самом результативном матче тура четыре из шести голов были забиты после стандартов, но если в мячах “Александрии” решающую роль сыграли ошибки игроков “Динамо” и хорошее исполнение гостей, то мячи киевлян были результатом подготовки и целенаправленным исполнением плана – поиск Владимира Бражко на дальней штанге.
Игроки “Динамо” использовали различные варианты исполнения стандартов – прямая подача, розыгрыш между двумя футболистами, подключение третьего игрока, но цель в большинстве случаев была одна – поиск Бражко на дальней штанге. И игроки “Александрии” долго и упорно этого не замечали.
Угловой на второй минуте стал прообразом всех последующих стандартов “Динамо” в матче. Игроки “Александрии” выстроились линиями вдоль вратарской, Караваев собирается подключиться на ближнюю штангу, Попов, Сирота и Ванат в данном эпизоде выполняют отвлекающую роль. Подача Андриевского была не слишком удачной.
Следующий угловой. Игроки “Александрии” вновь выстроились по зональному принципу и Бражко видел перед собой свободную зону. К розыгрышу углового был подключен Дубинчак, но его подача на 21-летнего хавбека не прошла.
Следующий угловой. Позиция Бражко статистична, а Сигеев внимательно сыграл с игроком “Динамо”. Почему нельзя было так чаще?
Очередной стандарт. Бражко не понравилась персональная опека в прошлом эпизоде, поэтому в этот он сознательно выбрал более отдаленную позицию. Мяч к нему не долетел.
Второй тайм. Угловой “Динамо”, у “Александрии” численное преимущество в штрафной, но гости вновь играют против воздуха, а Бражко готов был замкнуть мяч на дальней штанге, и у него не было соперника. В этот раз подача у Андриевского не получилась.
Оставалось играть менее двадцати минут, “Динамо” рисковало оставаться без победы, но от своего плана при стандартах киевляне все равно не отходили. И снова Караваев ждет мяча на ближней штанге, а Бражко – на дальней.
“Динамо” зарабатывало в этом матче много стандартов, но миопия игроков “Александрии” упорно им не позволяла видеть намерения Бражко на дальней штанге.
Десятый угловой “Динамо”, 90-я минута, Бражко уже забил два гола, и только после этого хавбек “Динамо” получил персонального опекуна при стандартах. Не поздно ли?
Количество голов со стандартов неуклонно растет, но на тренировках команды по-прежнему уделяют этому аспекту игры не так много времени. Пример “Динамо” показывает насколько эффективным и полезным может придуманный план действий на стандартах.
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