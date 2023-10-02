Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо

“Мы долго не забивали со стандартов. Сегодня я чувствовал, что должен находиться на дальней стойке, дважды туда пошел – и дважды забил”.

Владимир Бражко стал героем матча с “Александрией”, поэтому может позволить себе немного лукавить. В самом результативном матче тура четыре из шести голов были забиты после стандартов, но если в мячах “Александрии” решающую роль сыграли ошибки игроков “Динамо” и хорошее исполнение гостей, то мячи киевлян были результатом подготовки и целенаправленным исполнением плана – поиск Владимира Бражко на дальней штанге.

Игроки “Динамо” использовали различные варианты исполнения стандартов – прямая подача, розыгрыш между двумя футболистами, подключение третьего игрока, но цель в большинстве случаев была одна – поиск Бражко на дальней штанге. И игроки “Александрии” долго и упорно этого не замечали.

Угловой на второй минуте стал прообразом всех последующих стандартов “Динамо” в матче. Игроки “Александрии” выстроились линиями вдоль вратарской, Караваев собирается подключиться на ближнюю штангу, Попов, Сирота и Ванат в данном эпизоде выполняют отвлекающую роль. Подача Андриевского была не слишком удачной.