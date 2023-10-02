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Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо

Премьер-лига
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Киевляне забили два гола после одинаковых комбинаций

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо

Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

“Мы долго не забивали со стандартов. Сегодня я чувствовал, что должен находиться на дальней стойке, дважды туда пошел – и дважды забил”.

Владимир Бражко стал героем матча с “Александрией”, поэтому может позволить себе немного лукавить. В самом результативном матче тура четыре из шести голов были забиты после стандартов, но если в мячах “Александрии” решающую роль сыграли ошибки игроков “Динамо” и хорошее исполнение гостей, то мячи киевлян были результатом подготовки и целенаправленным исполнением плана – поиск Владимира Бражко на дальней штанге.

Игроки “Динамо” использовали различные варианты исполнения стандартов – прямая подача, розыгрыш между двумя футболистами, подключение третьего игрока, но цель в большинстве случаев была одна – поиск Бражко на дальней штанге. И игроки “Александрии” долго и упорно этого не замечали.

Угловой на второй минуте стал прообразом всех последующих стандартов “Динамо” в матче. Игроки “Александрии” выстроились линиями вдоль вратарской, Караваев собирается подключиться на ближнюю штангу, Попов, Сирота и Ванат в данном эпизоде выполняют отвлекающую роль. Подача Андриевского была не слишком удачной.

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 1

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 2

Следующий угловой. Игроки “Александрии” вновь выстроились по зональному принципу и Бражко видел перед собой свободную зону. К розыгрышу углового был подключен Дубинчак, но его подача на 21-летнего хавбека не прошла.

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 3

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 4
Первый гол в матче. “Динамо” зарабатывает стандарт. Все десять полевых игроков “Александрии” находятся в своей штрафной, киевлян в два раза меньше. Но группа из семи игроков “Александрии” настолько увлечена нейтрализацией Сироты, Попова и Ваната, что Караваев свободно выполняет рывок на ближнюю штангу, и продлевает мяч на Бражко на дальней.
Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 5

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 6

Следующий угловой. Позиция Бражко статистична, а Сигеев внимательно сыграл с игроком “Динамо”. Почему нельзя было так чаще?

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 7

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 8

Очередной стандарт. Бражко не понравилась персональная опека в прошлом эпизоде, поэтому в этот он сознательно выбрал более отдаленную позицию. Мяч к нему не долетел.

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 9

Второй тайм. Угловой “Динамо”, у “Александрии” численное преимущество в штрафной, но гости вновь играют против воздуха, а Бражко готов был замкнуть мяч на дальней штанге, и у него не было соперника. В этот раз подача у Андриевского не получилась.

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 10

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 11

Оставалось играть менее двадцати минут, “Динамо” рисковало оставаться без победы, но от своего плана при стандартах киевляне все равно не отходили. И снова Караваев ждет мяча на ближней штанге, а Бражко – на дальней.

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 12

“Динамо” зарабатывало в этом матче много стандартов, но миопия игроков “Александрии” упорно им не позволяла видеть намерения Бражко на дальней штанге.

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 13
И в итоге воспитанник “бело-синих” оформил дубль. Этот розыгрыш углового был безупречным. Никаких придумок – прямая подача Буяльского, сразу пять игроков “Динамо” готовы атаковать ближний угол вратарской, Ванат выиграл борьбу, а опекуны Бражко вновь смотрели на мяч, а не на него.
Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 14

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 15

Десятый угловой “Динамо”, 90-я минута, Бражко уже забил два гола, и только после этого хавбек “Динамо” получил персонального опекуна при стандартах. Не поздно ли?

Миссия - дальняя штанга. Как Бражко был вознагражден за свою настойчивость при стандартах Динамо - изображение 16

Количество голов со стандартов неуклонно растет, но на тренировках команды по-прежнему уделяют этому аспекту игры не так много времени. Пример “Динамо” показывает насколько эффективным и полезным может придуманный план действий на стандартах.

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В статье: Мирча Луческу Александр Караваев Виталий Буяльский Динамо (Киев) УПЛ Александр Андриевский Владимир Бражко Владислав Ванат
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