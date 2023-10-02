Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Супряга тренируется с юношеской командой Динамо
Есть небольшой шанс, что до зимней паузы игрок сможет вернуться на поле
Фото: ФК Динамо Киев
Форвард "
По информации Профутбол, так как у первой команды киевлян сейчас большие нагрузки, Супряга постепенно набирает форму, работая с "Динамо" U-19. Есть небольшой шанс, что до зимней паузы игрок сможет вернуться на поле.
В июне президент "Динамо" Игорь Суркис сообщал, что Супряге нужно еще 3-4 месяца на восстановление после операции. Последний раз Владислав появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории".
Популярное сейчас
- Сабо: Не понимаю, для чего Александрии тренер, если он не занимается командой
- ТаТоТаке: Коломойский в августе пообещал судейскому Комитету Украины бонус в тридцать миллионов гривен
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- Шахтер остается на первом месте, Динамо приблизилось к группе лидеров. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО