Супряга тренируется с юношеской командой Динамо

Форвард " Динамо " Владислав Супряга продолжает восстанавливаться после травмы.

По информации Профутбол, так как у первой команды киевлян сейчас большие нагрузки, Супряга постепенно набирает форму, работая с "Динамо" U-19. Есть небольшой шанс, что до зимней паузы игрок сможет вернуться на поле.

В июне президент "Динамо" Игорь Суркис сообщал, что Супряге нужно еще 3-4 месяца на восстановление после операции. Последний раз Владислав появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории".