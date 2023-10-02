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Супряга тренируется с юношеской командой Динамо

Премьер-лига
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Есть небольшой шанс, что до зимней паузы игрок сможет вернуться на поле

Супряга тренируется с юношеской командой Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Супряга продолжает восстанавливаться после травмы.

По информации Профутбол, так как у первой команды киевлян сейчас большие нагрузки, Супряга постепенно набирает форму, работая с "Динамо" U-19. Есть небольшой шанс, что до зимней паузы игрок сможет вернуться на поле.

В июне президент "Динамо" Игорь Суркис сообщал, что Супряге нужно еще 3-4 месяца на восстановление после операции. Последний раз Владислав появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории".

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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