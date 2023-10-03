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Сарапий: Металлист 1925 - великолепный соперник, который играет в футбол, любит контролировать игру
Днепр-1 с минимальным счетом обыграл Металлист 1925
scdnipro1.com.ua
Полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий высказался о победе своей команды в матче 9-го тура УПЛ над "Металлистом 1925" (1:0). В этом матче Эдуард сыграл на позиции опорного хавбека, на которой он заменил травмированного Руслана Бабенко.
– Юрий Максимов похвалил тебя после матча. А как сам оцениваешь свою игру?
– Мне комфортно играть на этой позиции. Возникла у нас такая ситуация, что Руслан Бабенко получил микротравму, и я его заменил. Наверное, получилось хорошо, потому что команда победила.
– Ожидали столь ожесточенного сопротивления со стороны гостей? Ожидали именно такой игры?
– Конечно, мы готовились. Великолепный соперник, играющий в футбол, любит контролировать игру, контролировать мяч. После пропущенного мяча им нужно было идти вперед, забивать, поэтому на нас было давление.
- После 120 минут против "Полесья" трудно было готовиться к сегодняшнему матчу?
– Из-за того, что эта игра была перенесена на понедельник, у нас были выходные и восстановительные тренировки. Итак, нас подготовили к игре очень хорошо.
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