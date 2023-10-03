Борячук - о матче с Днепром-1: Это должен быть чистый пенальти.

Форвард "Металлиста 1925" Андрей Борячук прокомментировал поражение от "Днепра-1" (0:1) в матче 9-го тура УПЛ.

- Сам момент попадания мяча в руку Гуцуляку помню неясно. Но уже когда просмотрел повтор после матча, убедился, что это должен быть чистый пенальти.

- Какое настроение у команды после этого поражения?

- Неприятное, конечно. Но ничего, у нас впереди еще много матчей. Поэтому вчера попечалились, сегодня уже нет времени грустить

— Чего не хватило для того, чтобы набрать очки?

- Реализации. Я должен был забивать по меньшей мере, когда попал в штангу. Реализация подвела, но будем улучшать ее, а для этого – работать.