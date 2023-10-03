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Борячук - о матче с Днепром-1: Это должен быть чистый пенальти.
Девиз УПЛ - ни одного тура без судейских скандалов
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Форвард "Металлиста 1925" Андрей Борячук прокомментировал поражение от "Днепра-1" (0:1) в матче 9-го тура УПЛ.
- Сам момент попадания мяча в руку Гуцуляку помню неясно. Но уже когда просмотрел повтор после матча, убедился, что это должен быть чистый пенальти.
- Какое настроение у команды после этого поражения?
- Неприятное, конечно. Но ничего, у нас впереди еще много матчей. Поэтому вчера попечалились, сегодня уже нет времени грустить
— Чего не хватило для того, чтобы набрать очки?
- Реализации. Я должен был забивать по меньшей мере, когда попал в штангу. Реализация подвела, но будем улучшать ее, а для этого – работать.
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