Дубинчак: В Полесье много ребят, которые раньше играли в Динамо - они захотят обыграть нас

Защитник " Динамо" Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ протви "Полесья", который состоится в пятницу, 6 октября.

– Следующий соперник "Динамо" – житомирское "Полесье", команда с амбициями. Что ты думаешь о них?

– Хорошая команда, но нам нужно обязательно побеждать. Они выше нас в турнирной таблице сейчас, поэтому нам нужна победа. Как, в принципе, и им. Так что будем соревноваться на поле, а там будет видно.

- Держите мысленно те очки, которые "Динамо" может набрать в перенесенных матчах?

- Мы смотрим, какая ситуация сейчас в турнирной таблице. А сейчас мы ниже их, и нужно их обойти.

– Есть ли особое настроение перед предстоящим поединком в связи с тем, что за "Полесье" играет Денис Бойко?

– (улыбается) Там не только Бойко, а много ребят, которые раньше играли в "Динамо". Думаю, они захотят обыграть нас. Против бывшей команды всегда приятно играть, хочется показать себя с лучшей стороны, потому они будут готовы на все 100 процентов.

– В этом сезоне "Динамо" уже выиграло три матча со счетом 4:2. Такая тенденция нравится болельщикам, но, наверное, не очень-то одобряется тренером…

– Да и нам тоже не очень нравится, потому что пропускаем по два мяча. Хорошо, что забиваем, активно играем на атаку, но пропускаем – это проблема.