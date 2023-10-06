Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буяльский единолично возглавил гонку бомбардиров УПЛ
Виталий забил два гола Полесью
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский вышел в лидеры гонки бомбардиров сезона 2023/24.
Хавбек в матче 10-го тура забил два гола "Полесью" (1 с пенальти) и возглавил гонку бомбардиров с 6 голами (3 с пенальти).
При этом, правда, голевой задор Виталия в этом матче не помог киевлянам взять очки, так как поединок закончился
Ну и отметим, что это был 7-й матч Буяльского в нынешнем сезоне УПЛ, в которых он также отдал 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер отрывается от Загреба, Заря добилась прогресса
- Таблица коэффициентов. Недельный максимум обеспечивает Украине прогресс
- Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023
- Веселая игра, странная игра. Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
- 09:11 Прогнозы на футбол Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023
- 17:25 Украинские Полесье выходит на первое место, Днепр-1 уже седьмой. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- 06:41 Украинские Потери и вызовы сборной Украины, демарш Яремчука и усиление Зари. Главные новости от 5 октября