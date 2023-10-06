Буяльский единолично возглавил гонку бомбардиров УПЛ

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский вышел в лидеры гонки бомбардиров сезона 2023/24.

Хавбек в матче 10-го тура забил два гола "Полесью" (1 с пенальти) и возглавил гонку бомбардиров с 6 голами (3 с пенальти).

При этом, правда, голевой задор Виталия в этом матче не помог киевлянам взять очки, так как поединок закончился со счетом 3:2 в пользу "Полесья".

Ну и отметим, что это был 7-й матч Буяльского в нынешнем сезоне УПЛ, в которых он также отдал 3 ассиста.