Усик - о победе Полесья над Динамо: В церковь нужно ходить перед играми и перед поединками

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) отреагировал на победу "Полесья" над "Динамо" (3:2) в 10-м туре УПЛ.

"В церковь нужно ходить перед играми и перед поединками. Благодарить, что все Слава Богу", – сказал Усик директору по медиа, маркетингу и спонсорству клуба Александру Денисову.

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Отметим, что Усик, который летом подписал контракт с "Полесьем" на 1 год, присутствовал на трибунах на этом матче.