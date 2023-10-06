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Усик - о победе Полесья над Динамо: В церковь нужно ходить перед играми и перед поединками
Перед каждой игрой
instagram.com/alexander_denysov_
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) отреагировал на
"В церковь нужно ходить перед играми и перед поединками. Благодарить, что все Слава Богу", – сказал Усик директору по медиа, маркетингу и спонсорству клуба Александру Денисову.
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Отметим, что Усик, который летом подписал контракт с "Полесьем" на 1 год, присутствовал на трибунах на этом матче.
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Комментарии (1)
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Сергей Сизоненко (Суми)
06.10.2023 в 19:53
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