Буяльский: Так, как мы опозорились в матче с Полесьем, то лучше вообще не выходить на поле

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский подвел итоги матча 10-го тура УПЛ против "Полесья", в котором киевляне проиграли со счетом 2:3.

— Матч начался для вас хорошо, но потом что-то пошло не по плану...

— Не по плану — это мягко сказано! После таких матчей хочется не в футбол играть, а пойти в какую-то другую профессию. Потому что так опозориться, как опозорились мы после того, как счет стал 2:1 в нашу пользу, то лучше вообще не надо выходить на футбольное поле. Пусть запишут 0:3 и всё!

— Но ведь команда вела в счете, играла в большинстве. В чем причина того, что произошло потом?

— Каждый (включая меня) должен разобраться в себе, разобраться с тем, что он делает в киевском "Динамо" и какие задачи он тут решает. Если мы решаем задачу не вылететь из УПЛ, то "молодцы". Если же мы решаем задачу по завоеванию чемпионства, то при таком, что было сегодня, лучше не выходить на поле.

— Что скажешь относительно судейских решений?

— В принципе, арбитр хорошо судил, всё по делу. Единственное, я не могу ничего сказать насчет красной карточки Караваеву — надо посмотреть этот эпизод. А так вопросов к рефери нет.

— Какое впечатление оставило "Полесье"?

— Когда в клубе хорошее финансирование, то и задачи перед командой ставятся максимальные, а сама она комплектуется теми футболистами, которые могут эти задачи выполнять. "Полесье" сегодня в очередной раз показало, что у них амбициозный проект. Команда при этом и сама хорошо играет, и даёт играть сопернику, не закрывается в обороне.