Капитан Полесья: В меньшинстве мы ни в чем не уступили Динамо

Капитан "Полесья" и автор победного гола в ворота "Динамо" Артем Козак прокомментировал победу над киевлянами (3:2) в матче 10-го тура УПЛ.

"Приятные эмоции. Команда много отработала. Даже вдесятером вытерпели темп, пытались навязывать свою игру. В меньшинстве мы ни в чем не уступили "Динамо".

У нас нет в команде такого, чтобы опустить голову и все. Здесь собрались люди, которые хотят чего-то достичь. Команда движется к большим целям. Поэтому менталитет победителя надо постоянно настраивать в себе.

Относительно своего гола, видел, как Будковский ведет борьбу с защитниками, я подошел под него, потому что знал, что надо ждать отскока. Так случилось, что мяч отскочил ко мне. Долго не думал, увидел дальний угол и правой ногой исполнил", - сказал Козак.