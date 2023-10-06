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Капитан Полесья: В меньшинстве мы ни в чем не уступили Динамо
Полесье в стартовом матче 10-го тура УПЛ обыграло Динамо
фото из свободных источников
Капитан "Полесья" и автор победного гола в ворота "Динамо" Артем Козак прокомментировал
"Приятные эмоции. Команда много отработала. Даже вдесятером вытерпели темп, пытались навязывать свою игру. В меньшинстве мы ни в чем не уступили "Динамо".
У нас нет в команде такого, чтобы опустить голову и все. Здесь собрались люди, которые хотят чего-то достичь. Команда движется к большим целям. Поэтому менталитет победителя надо постоянно настраивать в себе.
Относительно своего гола, видел, как Будковский ведет борьбу с защитниками, я подошел под него, потому что знал, что надо ждать отскока. Так случилось, что мяч отскочил ко мне. Долго не думал, увидел дальний угол и правой ногой исполнил", - сказал Козак.
Напомним, что после этого матча "Полесье" ситуативно вышло на 1-е место в турнирной таблице.
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