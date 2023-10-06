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УПЛ объявила претендентов на звания лучших игрока и тренера сентября

Премьер-лига
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Проголосовать может каждый

УПЛ объявила претендентов на звания лучших игрока и тренера сентября

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила претендентов на звания лучшего игрока и тренера чемпионата в сентябре.

На звание лучшего игрока претендуют Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – "Динамо"), Максим Задерака ("Кривбасс") и Максим Прядун (ЛНЗ).

На звание лучшего тренера претендуют Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Роман Григорчук ("Черноморец"), Мирча Луческу ("Динамо") и Виталий Пономарев ("Рух")

Голосование доступно каждому желающему.

Голосование за тренера здесь.

Голосование за игрока здесь.

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В статье: Мирча Луческу Роман Григорчук Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Максим Задерака Максим Прядун ЛНЗ (Черкассы) Назар Волошин Владимир Бражко Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ

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