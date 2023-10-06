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УПЛ объявила претендентов на звания лучших игрока и тренера сентября
Проголосовать может каждый
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
На звание лучшего игрока претендуют Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – "Динамо"), Максим Задерака ("Кривбасс") и Максим Прядун (ЛНЗ).
На звание лучшего тренера претендуют Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Роман Григорчук ("Черноморец"), Мирча Луческу ("Динамо") и Виталий Пономарев ("Рух")
Голосование доступно каждому желающему.
Голосование за тренера здесь.
Голосование за игрока здесь.
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