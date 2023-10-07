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Догнал Белькевича. Буяльский вошел в первую 20 лучших бомбардиров Динамо

Премьер-лига
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Вскоре он может дойти до круглой цифры

Догнал Белькевича. Буяльский вошел в первую 20 лучших бомбардиров Динамо

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский отметился дублем в матче 10-го тура УПЛ против "Полесья". Капитан записал в свой актив 68-й и 69-й голы в составе киевлян.

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Таким образом, он вошел в 20-ку лучших бомбардиров "бело-синих". Бульяский сравнялся по количеству голов с Валентином Белькевичем, у которого тоже 69 результативных ударов в составе "Динамо". Однако Виталию понадобилось 304 матча, в то время как Белькевичу – 344.

Добавим, что для Бульясского этот дубль стал седьмым за первую команду киевлян.

Полузащитник лидирует в списке бомбардиров текущего чемпионата Украины. Также в его активе наибольшее количество результативных действий (6+3).

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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