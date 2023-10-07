Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Догнал Белькевича. Буяльский вошел в первую 20 лучших бомбардиров Динамо
Вскоре он может дойти до круглой цифры
Фото: ФК Динамо
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский отметился дублем в матче 10-го тура УПЛ против "Полесья". Капитан записал в свой актив 68-й и 69-й голы в составе киевлян.
Таким образом, он вошел в 20-ку лучших бомбардиров "бело-синих". Бульяский сравнялся по количеству голов с Валентином Белькевичем, у которого тоже 69 результативных ударов в составе "Динамо". Однако Виталию понадобилось 304 матча, в то время как Белькевичу – 344.
Добавим, что для Бульясского этот дубль стал седьмым за первую команду киевлян.
Полузащитник лидирует в списке бомбардиров текущего чемпионата Украины. Также в его активе наибольшее количество результативных действий (6+3).
Популярное сейчас
- "Ни к одной из команд УПЛ арбитры не относятся так, как к нам", - Шаран насчитал 10 результативных судейских ошибок не в пользу Миная
- Усик о матче Полесье - Динамо: Хотелось выйти на поле, но пока не могу
- Отыгрались на братушках. Футзал. Сербия – Украина 1:6. Видео голов и обзор матча
- УПЛ. Полесье - Динамо 3:2. Характер против защитного цирка
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО