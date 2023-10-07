Экс-арбитр ФИФА о работе судей на матчах Миная: Дело в уровне чемпионата и уровне судейства

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство в матчах с участием “Миная”.

— Дело в уровне чемпионата и уровне судейства. И если ты, грубо говоря, не можешь прыгнуть 4 метра в длину, то прыгаешь сколько можешь. Вот так и наши арбитры. Кому-то удается хорошо судить, кому-то нет, а кого-то ВАР спасает. Например, видеоповторы очень помогли Виталию Романову в матче "Полесье" — "Динамо". - сказал Мирослав Иванович.

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— Однако на международном уровне все пока прилично. Работа Балакина на матче "Марсель" — "Брайтон" заслуживает похвалы. Вообще, качество работы рефери в УПЛ - это отдельная тема, которая требует детального анализа. Надеюсь, что напишу об этом серьезный материал во время международной павзы. - добавил экс-арбитр.

Напомним, что вчера "Полесье" переиграло "Динамо" в матче с пенальти и двумя удалениями.