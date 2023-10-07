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Сегодня без голов. Колос - Ворскла 0:0. Видеообзор матча
Колос - Ворскла ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Подопечные Ярослава Вишняка уже третий раз подряд играют на 0:0 и четвертый ничейный поединок. Безголевая серия "Колоса" достигла отметки 299 минут.
"Ворскла" за последние 5 поединков одержала 2 победы и одну ничью. Сейчас полтавчане идут 8-ми, ковалевцы - 9-ми.
Сегодня это второй тур, в котором команды сыграли без забитых мячей. С этим же результатом
УПЛ. Десятый тур
07.10.2023. Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле - Юрий Иванов
"Колос" - "Ворскла" 0:0
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