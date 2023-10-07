Сегодня без голов. Колос - Ворскла 0:0. Видеообзор матча

Подопечные Ярослава Вишняка уже третий раз подряд играют на 0:0 и четвертый ничейный поединок. Безголевая серия "Колоса" достигла отметки 299 минут.

"Ворскла" за последние 5 поединков одержала 2 победы и одну ничью. Сейчас полтавчане идут 8-ми, ковалевцы - 9-ми.

Сегодня это второй тур, в котором команды сыграли без забитых мячей. С этим же результатом закончился поединок между "ЛНЗ" и "Александрией".

УПЛ. Десятый тур

07.10.2023. Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле - Юрий Иванов

"Колос" - "Ворскла" 0:0