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Нападающий Оболони: Сейчас у нас достаточно конкурентный чемпионат

Премьер-лига
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Киевские новички УПЛ идут в зоне переходных матчей

Нападающий Оболони: Сейчас у нас достаточно конкурентный чемпионат

Фото: УПЛ

Новина українською

Нападающий "Оболони" Ростислав Тарануха прокомментировал результаты киевской команды.

– Ростислав, в прошлом туре ты забил решающий мяч в ворота "Миную", твоя команда завоевала важные три очка. Как оценишь эту игру для себя и "Оболони" в целом?

– Прошлая игра с "Минаем" была очень принципиальна, "матч за 6 очков". Нам удалось победить и набрать важные баллы в турнирной таблице.

Горжусь командой, каждый футболист совершил большой объем работы на поле, а я только поставил точку в результативной атаке. В хорошем настроении готовимся к следующему туру.

– По первым матчам в УПЛ "Оболонь" завоевала симпатии зрителей. Насколько совпали твои представления о Премьер-лиге с реальностью, с которой пришлось столкнуться?

– Сейчас у нас достаточно конкурентный чемпионат, который дарит зрителям интересные матчи. Каждая команда может обыграть каждую. Лично я не рисовал какие-либо представления о Премьер-лиге, а готовился к тяжелому и увлекательному чемпионату, который будет приносить эмоции нашим болельщикам.

– Вы выбили "Динамо" из розыгрыша Кубка Украины. Это твоя самая яркая победа в карьере?

– Это Исторический матч для всей семьи "Оболонь", мы вышли в 1/4 кубка Украины, выбили основного претендента на трофей – это не может не радовать. Но это уже история, мы пролистали страницу и двигаемся дальше, готовимся к следующим матчам.

– Какой из девяти предыдущих матчей в УПЛ оставил лучшие впечатления, а какой – самые плохие?

– Могу сказать, что игра с "Динамо" и "Днепром-1" положительно повлияла на нашу команду, добавила уверенности. "Днепр-1" мы уверенно победили на выезде, при том что пропустили первыми, с достаточно спорного пенальти. В игре с "Динамо" мы не заслуживали поражения, создали больше моментов, но немного поспособствовали решению арбитра и наши отмененные голы. Обидно было проигрывать "Полесью", на 95-й минуте, когда нам забили с пенальти. Этот матч принес самые плохие впечатления.

– Что можешь сказать грядущему сопернику – "Металлист 1925"? Какие сильные стороны этой команды?

– В целом, "Металлист 1925", хорошая и сбалансированная команда во главе с молодыми тренерами. Креативная атака, многие искусных исполнителей. При этом надежны в защите. Нас ждет интересный матч, против непростого соперника”, - сказал Тарануха.

Гол в ворота "Миная" стал вторым в этом сезоне для нападающего. В общей сложности он провел 11 матчей в УПЛ и Кубке Украины.

"Оболонь" занимает 13 место в УПЛ, имея в активе девять очков за девять матчей. Следующий поединок киевляне проведут против харьковского "Металлиста 1925" сегодня, 10 октября.

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Ростислав Тарануха Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Kondor (Веселе)
08.10.2023 в 13:40
До чего же подлые судьи! в чемпионате
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