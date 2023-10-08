Нападающий Оболони: Сейчас у нас достаточно конкурентный чемпионат

Нападающий "Оболони" Ростислав Тарануха прокомментировал результаты киевской команды.

“ – Ростислав, в прошлом туре ты забил решающий мяч в ворота "Миную", твоя команда завоевала важные три очка. Как оценишь эту игру для себя и "Оболони" в целом?

– Прошлая игра с "Минаем" была очень принципиальна, "матч за 6 очков". Нам удалось победить и набрать важные баллы в турнирной таблице.

Горжусь командой, каждый футболист совершил большой объем работы на поле, а я только поставил точку в результативной атаке. В хорошем настроении готовимся к следующему туру.

– По первым матчам в УПЛ "Оболонь" завоевала симпатии зрителей. Насколько совпали твои представления о Премьер-лиге с реальностью, с которой пришлось столкнуться?

– Сейчас у нас достаточно конкурентный чемпионат, который дарит зрителям интересные матчи. Каждая команда может обыграть каждую. Лично я не рисовал какие-либо представления о Премьер-лиге, а готовился к тяжелому и увлекательному чемпионату, который будет приносить эмоции нашим болельщикам.

– Вы выбили "Динамо" из розыгрыша Кубка Украины. Это твоя самая яркая победа в карьере?

– Это Исторический матч для всей семьи "Оболонь", мы вышли в 1/4 кубка Украины, выбили основного претендента на трофей – это не может не радовать. Но это уже история, мы пролистали страницу и двигаемся дальше, готовимся к следующим матчам.

– Какой из девяти предыдущих матчей в УПЛ оставил лучшие впечатления, а какой – самые плохие?

– Могу сказать, что игра с "Динамо" и "Днепром-1" положительно повлияла на нашу команду, добавила уверенности. "Днепр-1" мы уверенно победили на выезде, при том что пропустили первыми, с достаточно спорного пенальти. В игре с "Динамо" мы не заслуживали поражения, создали больше моментов, но немного поспособствовали решению арбитра и наши отмененные голы. Обидно было проигрывать "Полесью", на 95-й минуте, когда нам забили с пенальти. Этот матч принес самые плохие впечатления.

– Что можешь сказать грядущему сопернику – "Металлист 1925"? Какие сильные стороны этой команды?

– В целом, "Металлист 1925", хорошая и сбалансированная команда во главе с молодыми тренерами. Креативная атака, многие искусных исполнителей. При этом надежны в защите. Нас ждет интересный матч, против непростого соперника”, - сказал Тарануха.