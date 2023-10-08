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Эдмар: Оболонь хорошо сыграла от защиты и могла нас еще ловить на контратаках

Премьер-лига
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Наставник харьковской команды о матче с "пивоварами"

Эдмар: Оболонь хорошо сыграла от защиты и могла нас еще ловить на контратаках

ФК "Металіст-1925" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал поражение от "Оболони" в рамках 10-го тура УПЛ.

- Сегодня было не то, что мы планировали на эту игру. Пытались показать характер, после пропущенного гола. Но, в общем, получилось не то, что мы планировали на этот матч.

- Четыре игры команда не может забить. Почему так происходит?

- Нужно нам работать над реализацией. Мы стараемся акцентировать внимание на этом, что нужно нагнетать у чужих ворот. Работаем над этим.

- Не хватает хорошего нападающего?

- Нет, нападающие у нас есть. Но чего-то не хватает. Что нужно сделать? Работать дальше, только так.

- Обычно последнюю замену оставляют на случай экстренный. Вы замены не оставили, пришлось ставить в ворота полевого игрока. Раньше он играл в воротах?

- Я думаю, что нет. Конечно, что так мы не планировали. Счет 1:0, мы уступали, нужно было что-то менять. Решили выпустить на поле более свежих игроков, чтобы создать какие-то моменты. Но так случилось, что получили вторую красную карточку и пришлось Черваку становиться в ворота.

- Червак сам захотел стать в ворота?

- Мы тренерским штабом решили. Думали, что возможно Евгений Ткачук, но решили, что лучше будет, если Червак.

- Что говорили в перерыве команде, какие давали наставления, ведь в начале второго тайма "Металлисту 1925" удалось перехватить инициативу?

- Да, мы знали, мы уступали 1:0, но не планировали, что так будет. Мы сразу выходили более атакующим составом. В перерыве мы попросили, чтобы быстрее двигался мяч, чтобы команда быстрее доходила до чужих ворот. Получилось так, что соперники хорошо сыграли от защиты и могли нас еще ловить на контратаках. К сожалению, нам не удалось довести дело, чтобы, хотя бы, сравнять счет.

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В статье: Эдмар Галовский Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК "Металлист 1925"

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