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Капитан Руха: Минай с каждым соперником выходит на поле и бьется
Марко Сапуга о ничьей с закарпатской командой
ФК "Рух" / Автор невідомий
Капитан львовского "Руха" Марко Сапуга прокомментировал
"Минай" с каждым соперником выходит на поле и бьется. Сегодня они дисциплинированно защищались, а мы хотели победить и создали много моментов, особенно во втором тайме, но нам несколько не повезло. Трудно играть против соперника с такой насыщенной обороной. Мы хотели быстро двигать мяч и искать свободные зоны, чтобы забить гол, впрочем не удалось этого сделать.
В первом тайме возможно нам не хватало скорости, но во второй половине матча мы выглядели значительно лучше. Наша игра во втором тайме - заслуга тренерского штаба. Мы работаем и выкладываемся на полную во время тренировок. Также ребята, которые выходят на замену, добавляют скорости и усиливают игру.
Я имел момент, пробивал с разворота, но не забил - не повезло. Впрочем мы получили одно очко и движемся дальше. Возможно, фарт вернется к нам в следующих матчах", - рассказал Сапуга.
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