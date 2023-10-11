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Реал решил выкупить контракт защитника Шахтера - Источник
Известна сумма трансфера
Фото: twitter.com/realmadrid
19-летний защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас, который сейчас играет в аренде за дубль "Реала" - "Кастилью", станет полноправным игроком мадридского клуба.
Как сообщает ElDesmarque, "сливочные" решили активировать опцию выкупа игрока. По информации источника, сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.
"Реал" не планирует продлевать контракт с 32-летним Лукасом Васкесом, чей срок действия истекает в июне 2024 года. На его место "бланкос" намерены перевести из второй команды в первую Винисиуса Тобиаса.
Однако, если бразильцу не удастся закрепиться в первой команде, в Мадриде рассмотрят вариант с арендой - в клуб Ла Лиги или другой чемпионат.
Винисиус с апреля 2022 года на правах аренды играет за "Реал Кастилью". За это время он выполнил 7 ассистов в 50 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.
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