Караваев - о поражении Полесью: Все нас хейтят. Но будет много шансов это исправить

Защитник "Динамо" Александр Караваев высказался относительно поражения от "Полесья" (2:3) в матче 10-го тура УПЛ.

"Когда счет 2:1 и ты играешь в большинстве, а потом проигрываешь, конечно это не то, что не присуще "Динамо" – такого не может быть! И при всем уважении к "Полесью" – очень хорошая команда, собрали опытных игроков, сделали такой боевой коллектив, чтобы бороться за высокие места. Все видели, как президент клуба развивает этот клуб – очень большое уважение, ведь такого немного в Украине и тем более в такое время. Они просто хорошо сыграли, мы не были к этому готовы.

Надо, чтобы каждый в себе покопался и пересмотрел свое отношение к тому, что он хочет. Все понимают, что "Динамо" – клуб со славной историей, всегда играет за первые места и просто не может проигрывать в матчах, где ты во всех аспектах переигрываешь соперника, а потом опускаешь руки и ничего не можешь сделать. Такого не может быть.

Чемпионат завершается только в мае и к тому времени может многое произойти. Когда ты играешь 3-4 игры и выигрываешь, у тебя хороший подъем, а потом происходит такой матч – вроде все удавалось, но ты проигрываешь. Конечно, это эмоционально может подбить всех.

Нужно будет перед следующей игрой собраться поговорить, чтобы не было никакой эмоциональной ямы, чтобы никто на этом очень не зацикливался. Еще будет очень много игр, будет много шансов это исправить. Повторюсь, все зависит всегда от нас. Сейчас проиграли, все нас хейтят и все понимают, почему. Но что хорошо – всегда есть следующая игра, когда продолжается чемпионат", - отметил Караваев.