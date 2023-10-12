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"Делать его зимой было неправильно", - Шовковский рассказал, почему не был организован его прощальный матч

Премьер-лига
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А летом бы уже никто не вспомнил

"Делать его зимой было неправильно", - Шовковский рассказал, почему не был организован его прощальный матч

instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Новина українською

Легендарный кипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский ответил на вопрос, почему не был организован его прощальный матч.

"Я закончил карьеру в декабре месяце, делать его зимой было неправильно, а летом уже об этом не вспоминали", - написал Шовковский в своем инстаграме.

Напомним, что Шовковский завершил карьеру в конце 2016 года в 41-летнем возрасте и на протяжении всей карьеры (более 20 лет) выступал только за "Динамо".

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В статье: Александр Шовковский Динамо (Киев)
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