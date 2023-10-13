Федецкий: В 2000-х местные футболисты Шахтера всех игроков с запада Украины называли "бандеровцами"

Бывший защитник "Шахтера" Артем Федецкий в свете побега игрока юношеской команды "горняков" Александра Роспутько в Россию считает, что во многом в этом виновата российская пропаганда.

– Давайте вспомним ваше время в "Шахтере". Какое было отношение в команде к украиноязычному Федецкому?

– Когда я переехал в 2000 году в "Шахтер", то в Донецке не совсем правильно относились к людям, которые разговаривали по-украински. Однозначно не все, но иногда я ловил на себе недружелюбные взгляды.

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Местные футболисты "Шахтера" всех игроков с запада Украины называли "бандеровцами", меня – в том числе. Но это не было с какой-то злобой, скорее, приколом. У нас была дружная команда. Я тогда не сильно интересовался историей, потому не обижался. Когда уже немного повзрослел, начал изучать историю и понимать, кто такой Бандера и за что он боролся.

– Почему взгляды жителей Донбасса кардинально поменялись?

– Ответ один – российская пропаганда.

– Виценец и Зубов, которые сейчас работают в России, как-то проявляли в то время свои пророссийские взгляды?

– Тогда даже таких разговоров не было – на политические темы. Лично я с этим не пересекался. Мне трудно сказать, какими ценностями руководствуются предатели и что у них в уме, когда российская авиация и артиллерия уничтожают их родные города.

– Что делать предателям после освобождения Донбасса? Они ведь не смогут вернуться домой.

– А нах##я они здесь нужны? Кто хочет жить на России, пусть собирают свои манатки и пиз##т туда. В Украине никогда не было и не будет той его страны! Я уверен, что наши военные сделают все возможное и невозможное, чтобы деоккупировать нашу территорию. Украина на протяжении всей истории отстаивает свое право на независимость, такая участь выпала и в наше время. Но я уверен, что конец здесь один – наша победа. Боевой дух у ребят на фронте очень высок.