Бурбас: Пока Шахтер будет искать тренера, готовить команду будет Срна. Если пойдет – оставят дольше

Украинский журналист Игорь Бурбас прокомментировал увольнение главного тренера "Шахтера" Патрика ван Леувена и подтвердил информацию о том, ч то и.о главного тренера "горняков" пока что будет Дарио Срна.

"Уволить Патрика ван Леувена, так же как и перед этим назначить – это решение Рината Ахметова. Этот тренер был именно его креатурой, никак не гендиректора или спортдиректора. Их роль была заполучить его из "Зари" и все.

Сейчас президент "Шахтера" принял новое решение. Где-то на эмоциях. Но оно вызревало уже несколько недель. Доступных квалифицированных тренеров для такого топ-клуба сейчас невозможно найти на рынке, потому что не каждый поедет в Украину.

Потому пока будут продолжаться поиски, команду действительно к следующим матчам будет готовить Дарио Срна. Если пойдет – оставят дольше. Но пока он рассматривается как временный наставник", - написал Бурбас.