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Бурбас: Пока Шахтер будет искать тренера, готовить команду будет Срна. Если пойдет – оставят дольше
А вдруг Дарио попрет?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский журналист Игорь Бурбас прокомментировал
"Уволить Патрика ван Леувена, так же как и перед этим назначить – это решение Рината Ахметова. Этот тренер был именно его креатурой, никак не гендиректора или спортдиректора. Их роль была заполучить его из "Зари" и все.
Сейчас президент "Шахтера" принял новое решение. Где-то на эмоциях. Но оно вызревало уже несколько недель. Доступных квалифицированных тренеров для такого топ-клуба сейчас невозможно найти на рынке, потому что не каждый поедет в Украину.
Потому пока будут продолжаться поиски, команду действительно к следующим матчам будет готовить Дарио Срна. Если пойдет – оставят дольше. Но пока он рассматривается как временный наставник", - написал Бурбас.
На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.
Патрик ван Леувен возглавил "горняков" перед началом текущего сезона после успешного года в луганской "Заре". Интересно, что нидерландец заменил Игора Йовичевича, который выиграл с "Шахтером" чемпионат и дошел до 1/8-й финала Лиги Европы.
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