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Бурбас: Пока Шахтер будет искать тренера, готовить команду будет Срна. Если пойдет – оставят дольше

Премьер-лига
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А вдруг Дарио попрет?

Бурбас: Пока Шахтер будет искать тренера, готовить команду будет Срна. Если пойдет – оставят дольше

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас прокомментировал увольнение главного тренера "Шахтера" Патрика ван Леувена и подтвердил информацию о том, ч то и.о главного тренера "горняков" пока что будет Дарио Срна.

"Уволить Патрика ван Леувена, так же как и перед этим назначить – это решение Рината Ахметова. Этот тренер был именно его креатурой, никак не гендиректора или спортдиректора. Их роль была заполучить его из "Зари" и все.

Сейчас президент "Шахтера" принял новое решение. Где-то на эмоциях. Но оно вызревало уже несколько недель. Доступных квалифицированных тренеров для такого топ-клуба сейчас невозможно найти на рынке, потому что не каждый поедет в Украину.

Потому пока будут продолжаться поиски, команду действительно к следующим матчам будет готовить Дарио Срна. Если пойдет – оставят дольше. Но пока он рассматривается как временный наставник", - написал Бурбас.

На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.

Патрик ван Леувен возглавил "горняков" перед началом текущего сезона после успешного года в луганской "Заре". Интересно, что нидерландец заменил Игора Йовичевича, который выиграл с "Шахтером" чемпионат и дошел до 1/8-й финала Лиги Европы.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Игорь Бурбас Патрик ван Леувен
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