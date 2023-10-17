Сабо: Срна? Перед матчами с Барселоной я боюсь за Шахтер

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об увольнении главного тренера "Шахтера" Патрика ван Леувена и назначение исполняющим обязанности Дарио Срны.

"Срне будет чрезвычайно трудно. Очень трудно ему будет! Я хорошо его знаю. Он был замечательным футболистом. У него хорошие отношения с Ахметовым, он заслуженный человек в клубе. Но быть главным тренером, особенно когда сейчас две игры с "Барселоной"... Я боюсь за эту команду. Для того, чтобы быть тренером такой команды и участвовать в Лиге чемпионов, этому все же надо учиться. Не только как сыграть в отдельном матче, а и многому должен учиться тренер. Надо быть хорошим психологом – одного нужно погладить по голове, другого поругать. Какие нагрузки давать – это все совсем не просто так.

Очень удивлен отставкой ван Леувена. Не понимаю, кто этим занимается и кто принимает такие решения в "Шахтере". Хотя писали и говорили, что уволить может только Ахметов. Я не понял в свое время, когда уволили Йовичевича, ведь он здорово работал. И язык знает, и специалист замечательный, и команда играла хорошо, и внезапно его увольняют. Я до сих пор не знаю, почему так произошло.

Пришел человек, его сняли с "Зари". Что ему пообещали? Но команда не заиграла. Многие говорили, что он дает большие нагрузки игрокам. Предположительно, он мог перегрузить футболистов, чтобы вытянуть их под Лигу чемпионов. В первом тайме против "Антверпена" "Шахтера" на поле не было, а во втором они выдали шедевр. Хотя не надо забывать, что соперник просто остановился и думал, что они преимущество 2:0 не упустят", - сказал Сабо.