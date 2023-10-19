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В Вересе прояснили кадровую ситуацию перед матчем с Рухом
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Фото: НК Верес
Пресс-служба "Вереса" предоставила информацию о кадровой ситуации в команде накануне матча 11-го тура УПЛ против "Руха".
Полузащитник Виталий Дахновский, который еще в августовском матче против "Колоса" получил повреждение плеча и пропустил более двух месяцев - уже тренируется в общей группе и готовится к ближайшему матчу чемпионата.
Уже в строю Николай Гайдучик и Денис Свитюха, которые из-за микроповреждений пропустили игру предыдущего тура против "Днепра-1".
Все шансы сыграть против львовян в воскресенье имеет также Дмитрий Клец. Он из-за травмы пропустил старт нового чемпионата, но уже в течение месяца работает в общей группе.
Сейчас по индивидуальной программе в лагере команды занимается только Андрей Близниченко.
Матч "Верес" - "Рух" в воскресенье, 22-го октября и начнется в 13:00.
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