В Вересе прояснили кадровую ситуацию перед матчем с Рухом

Пресс-служба "Вереса" предоставила информацию о кадровой ситуации в команде накануне матча 11-го тура УПЛ против "Руха".

Полузащитник Виталий Дахновский, который еще в августовском матче против "Колоса" получил повреждение плеча и пропустил более двух месяцев - уже тренируется в общей группе и готовится к ближайшему матчу чемпионата.

Уже в строю Николай Гайдучик и Денис Свитюха, которые из-за микроповреждений пропустили игру предыдущего тура против "Днепра-1".

Все шансы сыграть против львовян в воскресенье имеет также Дмитрий Клец. Он из-за травмы пропустил старт нового чемпионата, но уже в течение месяца работает в общей группе.

Сейчас по индивидуальной программе в лагере команды занимается только Андрей Близниченко.

Матч "Верес" - "Рух" в воскресенье, 22-го октября и начнется в 13:00.