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В Вересе прояснили кадровую ситуацию перед матчем с Рухом

Премьер-лига
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В Вересе прояснили кадровую ситуацию перед матчем с Рухом

Фото: НК Верес

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Пресс-служба "Вереса" предоставила информацию о кадровой ситуации в команде накануне матча 11-го тура УПЛ против "Руха".

Полузащитник Виталий Дахновский, который еще в августовском матче против "Колоса" получил повреждение плеча и пропустил более двух месяцев - уже тренируется в общей группе и готовится к ближайшему матчу чемпионата.

Уже в строю Николай Гайдучик и Денис Свитюха, которые из-за микроповреждений пропустили игру предыдущего тура против "Днепра-1".

Все шансы сыграть против львовян в воскресенье имеет также Дмитрий Клец. Он из-за травмы пропустил старт нового чемпионата, но уже в течение месяца работает в общей группе.

Сейчас по индивидуальной программе в лагере команды занимается только Андрей Близниченко.

Матч "Верес" - "Рух" в воскресенье, 22-го октября и начнется в 13:00.

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В статье: Верес (Ровно) Андрей Близниченко Дмитрий Клец Виталий Дахновский Денис Свитюха
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Источник:
НК Верес

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