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Морозюк: Сказать, что игра Динамо кардинально изменилась – нет. Я знаю немножко больше
Экс-хавбек "бело-синих" - о причинах неудачных результатов клуба
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший полузащитник "Динамо" Николай Морозюк поделился мыслями об игре бывшей команды в текущем сезоне.
"Команда живет в нереальном ритме, постоянно в разъездах и так далее. Жить в таком ритме очень нелегко. И плюс "Динамо" потеряло за последний год ведущих игроков. Продали Забарного, Миколенко, Цыганкова. На их места приходят максимально молодые ребята. Это все очень тяжело. Сказать, что игра кардинально изменилась – нет. Я знаю немножко больше.
Мне игроки, как друзья рассказывают свои эмоциональные переживания, как им трудно. А я частично это могу понять. Только когда сыграл тур на следующий день полетел сыграл поединок Лиги чемпионов, вернулся играешь тур и на следующий день едешь в сборную – мы тогда с ума сходили, а сейчас люди живут годами в таком режиме. И они говорят, что порой ты выходишь просто на автопилоте, нет ни эмоций, ничего. Достаешь из себя что-то нереальное", - рассказал Морозюк.
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