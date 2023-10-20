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Морозюк: Сказать, что игра Динамо кардинально изменилась – нет. Я знаю немножко больше

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-хавбек "бело-синих" - о причинах неудачных результатов клуба

Морозюк: Сказать, что игра Динамо кардинально изменилась – нет. Я знаю немножко больше

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Николай Морозюк поделился мыслями об игре бывшей команды в текущем сезоне.

"Команда живет в нереальном ритме, постоянно в разъездах и так далее. Жить в таком ритме очень нелегко. И плюс "Динамо" потеряло за последний год ведущих игроков. Продали Забарного, Миколенко, Цыганкова. На их места приходят максимально молодые ребята. Это все очень тяжело. Сказать, что игра кардинально изменилась – нет. Я знаю немножко больше.

Мне игроки, как друзья рассказывают свои эмоциональные переживания, как им трудно. А я частично это могу понять. Только когда сыграл тур на следующий день полетел сыграл поединок Лиги чемпионов, вернулся играешь тур и на следующий день едешь в сборную – мы тогда с ума сходили, а сейчас люди живут годами в таком режиме. И они говорят, что порой ты выходишь просто на автопилоте, нет ни эмоций, ничего. Достаешь из себя что-то нереальное", - рассказал Морозюк.

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В статье: Николай Морозюк Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.10.2023 в 15:47
Саме так. І все це в умовах монополії всього українського життя, яке під себе цинічно і системно підім'яв Ахметов - все для його ахякого клубу та його надприбутків.
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