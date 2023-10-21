Срна: Моменты, которые мы создали, были шахтерские. На 100% игрой я не доволен

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал победу над ЛНЗ в рамках 11-го тура УПЛ.

"Тяжелая игра, как всегда после сборных у нас тяжелые игры. Я не могу сказать, что это лучшая игра "Шахтера", но я вижу, я чувствую, что уже иначе. Моменты, которые мы создали, были шахтерские. Эта победа очень важна для уверенности ребят. Мы должны вернуться назад, туда, где мы должны быть. Мы должны забивать много голов, создавать моменты. С другой стороны еще есть над чем работать, потому что команда ЛНЗ могла забить 2 гола. Будем анализировать. Ребят я уже поздравил и сказал, что эти несколько дней для меня были очень эмоциональными и душевными. Я им выразил большую благодарность.

Они сегодня показали во многих моментах, что умеют играть в шахтерский футбол. Нас радует то, что мы возвращаемся к этому футболу. Хочу поблагодарить и президента клуба, и генерального директора, и болельщиков, и всех, кто меня поддерживает. Для меня это только начало, как для главного тренера. Однако я хочу сказать одно. Я горжусь, что могу быть хоть 3 дня, хоть неделю тренером такой команды.

На 100% игрой я не доволен. Были моменты, когда стояли далеко, когда не прессинговали хорошо. Угловые у наших ворот - это очень болезненная тема. Впрочем я рад, что в атаке создали очень много моментов. Плохие моменты будем улучшать, лучшие - вспоминать, и также работать над тем, чтобы их улучшить.

По кадровому выбору, я сделал акцент на тех, кто оставался здесь. Азаров из сборной вернулся с травмой, Судаков - устал. Невертон очень хорошо показал себя на последних 5-6 тренировках, сегодня тоже хорошо выглядел. Я не боюсь ставить тех ребят, которые заслуживают играть. Невертон, Эгиналду, Келси показали, что они большие таланты.

Оптимизма уже больше, чем вчера. Победа - это победа. Есть 3 дня приготовиться на "Барселону". Будем делать все, чтобы играть в наш футбол. "Барселона" - фаворит, но я хочу, чтобы моя команда играла в тот футбол, который показывала сегодня большую часть времени", - рассказал наставник "горняков".