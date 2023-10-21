Владимир Шаран: Перед матчем с Черноморцем в глазах подопечных я не увидел уверенности

Несмотря на поражение от одесского "Черноморца" в матче 11-го тура (0:3), главный тренер "Миная" Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции не выглядел подавленным. Не одно десятилетие, проведенное в футболе, закалило его так, что на подобные вещи специалист смотрит объективно и подходит к ним по-философски. Именно так было после поединка в Одессе.

- Настроение, конечно, не то, что было здесь в прошлый раз, когда мы победили "Черноморец" в очень важном поединке (весной этого года, во втором круге сезона-2022/23, "Минай" выиграл 1:0 – прим. ред. ), - начинает рулевой "Миная". - Сегодняшний поединок для нас не менее важный, потому что все вы знаете, на каком месте в турнирной таблице мы находимся. Конечно, мы настраивались на положительный результат. У нас было немало времени, поэтому тщательно готовились к этому матчу, проведя неплохую работу. Однако до матча с "Черноморцем" я не увидел в глазах подопечных уверенности, не увидел той агрессии, которая была в предыдущем поединке с "Рухом". Конечно, не имея такого мастерства, как у одесских футболистов, противодействовать такой команде очень тяжело. Это можно делать только за счет дисциплины, порядка, организации игры и самоотдачи. В первом тайме игра была еще более-менее равной, потому что у "Черноморца" практически моментов для взятия ворот не было. Да и у нас тоже были полумоменты. Однако во втором тайме команда соперника переиграла нас полностью. Особенно после второго забитого мяча. Я уже решил рисковать, выпуская атакующих игроков, но получилось, что стало еще хуже. Поэтому мы заслуженно проиграли 0:3.

- В этом чемпионате недовольство судейством уже перешло все границы, о чем неоднократно говорили многие ваши коллеги. Что можете сказать об арбитраже в сегодняшнем матче?

– (Тяжело вздохнул). Я хотел бы сказать, чтобы найти на видео тот момент, когда мы с Романом Григорчуком посмотрели друг на друга и стали смеяться. Это, наверное, важный момент в игре, чтобы сделать выводы об арбитраже. В первом тайме был эпизод, о котором напомню. Я увидел, что Булеза был первым на мяче, но потом нога футболиста "Черноморца" пошла в ногу нашего защитника, которого после этого мы поменяли! И сейчас после матча он не может ходить! Вот этого я не понимаю. Судья говорит: "Богданович, а если бы я дал вам такую "точку"?". А я говорю: "Так давай ее!". Ну как это может быть?! Сколько все это может быть против "Миная" и вообще против других команд?! Я просто удивлен. Мы видели весь эпизод у нас на планшете, да и сам рефери его хорошо видел. Но он после всего говорит: "Нет, это не пенальти". После этого все сломалось в наших тактических построениях. Ведь повторюсь: мы готовились к матчу в Одессе очень тщательно, и футболисты выполняли все то, что должны воплощать на футбольном поле. Знаете, я не ищу каких-либо причин, а просто комментирую факты, которые при другом развитии событий, может быть, повлияли бы на результат этого матча. Мы ведь играли в первом тайме правильно, и "Черноморец" не выглядел так, как во втором, когда начались появляться свободные зоны и соперник начал их раскрывать. Мы же после этого рисковали, потому что нужно было отыгрываться. Так что при счете 0:1 я и сделал серию замен, после чего получили второй мяч. Думаю, что ответил вам о судействе. Увидим, как оно теперь будет дальше.