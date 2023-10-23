  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Свежий взгляд Максимова на темные динамовские будни. Обзор главных матчей уик-энда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свежий взгляд Максимова на темные динамовские будни. Обзор главных матчей уик-энда

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный вопрос выходных – Мудрик бил или навешивал?

Свежий взгляд Максимова на темные динамовские будни. Обзор главных матчей уик-энда

Фото: 1) СК Дніпро-1; 2) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Читайте такжеЛуческу о поражении от Днепра-1: Проблема во мне, я не смог построить команду

Простота футбола Юрия Максимова ставит в тупик обескровленное и безыдейное "Динамо" Мирчи Луческу. Резонансный эпизод в поединке с участием "Реала", удар-навес Михаила Мудрика, неоправданные ожидания от центрального матча тура в Италии – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:35 – "Динамо" – СК "Днепр-1" (0:1)

05:42 – "Челси" – "Арсенал" (2:2);

17:58 – "Севилья" – "Реал" (1:1);

25:39 – "Милан" – "Ювентус" (0:1);

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
14 клубов УПЛ близки к тому, чтобы объединиться в единый телепул - Источник
yellow-arrow
Богдан Леднев: Хотелось ли что-то доказать Динамо? Конечно, была принципиальная игра, отдавал все силы сегодня
yellow-arrow
Второе подряд поражение подопечных Луческу. Динамо - Днепр-1. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Максимов Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Динамо (Киев) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Севилья Милан СК Днепр-1 Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде