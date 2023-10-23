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Свежий взгляд Максимова на темные динамовские будни. Обзор главных матчей уик-энда
Главный вопрос выходных – Мудрик бил или навешивал?
Фото: 1) СК Дніпро-1; 2) Getty Images
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Простота футбола Юрия Максимова ставит в тупик обескровленное и безыдейное "Динамо" Мирчи Луческу. Резонансный эпизод в поединке с участием "Реала", удар-навес Михаила Мудрика, неоправданные ожидания от центрального матча тура в Италии – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:35 – "Динамо" – СК "Днепр-1" (0:1)
05:42 – "Челси" – "Арсенал" (2:2);
17:58 – "Севилья" – "Реал" (1:1);
25:39 – "Милан" – "Ювентус" (0:1);
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