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"Суркис знает о моей кандидатуре, все может быть", - Алиев признался, что хотел бы в будущем возглавить Динамо
Очень даже интересный вариант
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев признался, что в будущем с удовольствием принял бы киевскую команду в качестве тренера.
"Каждый уважающий себя тренер хочет тренировать "Динамо". Справился бы я? Ну а почему нет? В первую очередь, нужен подходящий тренерский штаб, а работать можно со всеми.
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Конечно, надо где-то поднабраться опыта. Я хочу, чтобы быстрее закончилась война и я стал на тренерский путь. Игорь Михалыч знает о моей кандидатуре, все может быть", – сказал Алиев.
Отметим, что в 2018 году Александр Алиев с марта по июнь был играющим тренером ФК "Хмельницкий".
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