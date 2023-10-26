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"Суркис знает о моей кандидатуре, все может быть", - Алиев признался, что хотел бы в будущем возглавить Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Очень даже интересный вариант

"Суркис знает о моей кандидатуре, все может быть", - Алиев признался, что хотел бы в будущем возглавить Динамо

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев признался, что в будущем с удовольствием принял бы киевскую команду в качестве тренера.

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"Каждый уважающий себя тренер хочет тренировать "Динамо". Справился бы я? Ну а почему нет? В первую очередь, нужен подходящий тренерский штаб, а работать можно со всеми.

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Конечно, надо где-то поднабраться опыта. Я хочу, чтобы быстрее закончилась война и я стал на тренерский путь. Игорь Михалыч знает о моей кандидатуре, все может быть", – сказал Алиев.

Отметим, что в 2018 году Александр Алиев с марта по июнь был играющим тренером ФК "Хмельницкий".

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Gican85 (Киев)
27.10.2023 в 08:32
Скоро на всех экранах страны: китайское кунгфу, стиль пьяной обезьяны в исполнении Динамо К
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oleg.m.3972 (Харьков)
27.10.2023 в 02:40
Возьмёт в тренерский штаб Милевского и ... бойся вся Европа !!!
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