Близниченко: Поворознюк решил, что имеет полное право не платить мне зарплату, пока я травмирован

Хавбек "Вереса" Андрей Близниченко рассказал о своем периоде в " Ингульце ", за который футболист играл с января 2022-го по январь 2023 года.

– За пол сезона вы приняли участие только в четырех матчах. Лавриненко не видел вас в составе?

– Проблема больше была не у Лавриненко, а в президенте Александре Поворознюке. Когда мы готовились к старту чемпионата сезона 22/23, я получил незначительное повреждение, лечение должно было занять около 1,5-2 месяцев. Конечно, никакой медицинской поддержки в этом клубе я не получил, там каждый травмированный игрок лечится за свой счет.

К тому же Поворознюк решил, что имеет полное право перестать платить зарплату, пока я травмирован. Просто поставил перед фактом: либо я ухожу из команды, либо буду получать зарплату почти в 8 раз меньше, чем указана в контракте.

У него вообще очень странные взгляды на управление футбольным клубом, создается такое впечатление, что он живет в каком-то своем мире, очень отличающемся от цивилизованного футбольного мира и в котором нет места для уважения футболистов и их контрактов. Хочет – платит, не хочет – не платит. Для него это совершенно нормальная история.

– С вами рассчитались?

– Нет. Я мог судиться. Однако в таком случае мне никто не отдал бы документы. Если бы я там пол года еще просидел фактически без команды, можно было бы и вообще с футболом завершить. А хочется еще играть. К тому же, Поворознюк никому не отдает на руки приложения к контрактам, где прописаны настоящие зарплаты. Я думаю, вы понимаете, почему он так поступает. Без этого документа сложно доказать свою правоту в суде.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– И много в "Ингульце" таких, как вы?

– Когда я был в команде, то у всех, кто травмировался, была аналогичная ситуация. Сразу становились плохими и ненужными.

Хотя клуб стоит исключительно на футболистах и их коллективе. Более искреннего, честного и сильного коллектива у меня еще в жизни не было. Если бы не ребята, команда играла бы максимум во Второй лиге.

– Неужели все настолько было плохо?

– Мне есть с чем сравнивать. Но там неправильно все. Тренировочных полей нет, питания нет, медицины нет. Отношение к игрокам очень непрофессиональное.

– Поворознюк – футбольный человек?

– Он 100% считает себя таким человеком. Но, знаете, есть такая поговорка: "Футбол не обманешь". Поэтому я не хочу о нем больше ничего говорить, уверен, что настоящее футбольное сообщество Украины очень четко понимает, кто есть кто.