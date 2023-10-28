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Левченко: Пушич грамотно построит коммуникации между футболистами и тренерами Шахтера
Он будет ставить футбол, который хочет видеть руководство "горняков"
shakhtar.com
Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал назначение Марино Пушича на пост главного тренера донецкого "Шахтера":
“ – Пушич работал главным тренером только в “Твенте” во Второй лиге. Он готов к тому, чтобы возглавить команду уровня “Шахтера”?
– Это сложный вопрос, потому что я понимаю, что быть помощником в “Фейеноорде” и быть главным в “Шахтере” – это очень разные вещи по ответственности. Но я вижу как плюсы, потому что он находит контакт с игроками и может легко донести свое мнение, так и минус – то, что он один год работал с “Твенте”. Это большой минус, но мы видели несколько примеров, когда тренеры приходят в команду тоже без опыта и начинают работать очень хорошо.
– Какую схему и манеру игры предложит новый специалист для “Шахтера”? Что Пушич может дать новому донецкому клубу?
– Во-первых, я хотел бы сказать, что он грамотно выстроит коммуникации между футболистами и тренерами. Это очень важный аспект. Все думают, что у нас он будет менее физически готовить игроков, но я думаю, что он будет иначе ставить акцент, чтобы они играли в футбол, который хотел бы видеть "Шахтер" – это контроль мяча и много передач. Но я не скажу, что это априори лучший рисунок игры для “Шахтера” на данный момент. Но сейчас нужно что-то менять. Я понимаю, что многие не поражены игрой "Шахтера".
Но я очень надеюсь, что Пушич будет ставить как силовой футбол, так и контроль мяча. Марино будет разговаривать с футболистами, которые должны понимать его философию, изучит их возможности и подберет лучший футбол для подбора игроков”, - сказал Левченко.
Отметим, что Пушич подписал контракт с "Шахтером" до лета 2026 года. В прошлую среду он провел первый поединок на посту главного тренера "горняков" – против "Барселоны" (1:2). В УПЛ нидерландец дебютирует 3 ноября выездным матчем против "Динамо".
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