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Кривенцов: Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что наш защитник должен был выбить мяч при голе
Наставник "Зари" о поражении от команды Калитвинцева
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал
- Сегодня две команды показали качественный футбол. Думаю, зрителям этот матч понравился. Могу похвалить нашу команду за количество созданных моментов, за самоотдачу, за качество футбола. Но, к сожалению, без забитых мячей выиграть невозможно.
У нас нет времени горевать. Надо двигаться дальше.
- Вы очень эмоционально среагировали когда команда пропустила гол...
- Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что там наш защитник должен был выбить этот мяч.
- Что с Романом Вантухом?
- У меня еще нет точной информации. Впереди очень много ответственных матчей и Роман нам очень нужен. Но у нас есть игроки, которые смогут его заменить.
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