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Кривенцов: Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что наш защитник должен был выбить мяч при голе

Премьер-лига
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Наставник "Зари" о поражении от команды Калитвинцева

Кривенцов: Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что наш защитник должен был выбить мяч при голе

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от "Полесья" в рамках 12-го тура УПЛ.

- Сегодня две команды показали качественный футбол. Думаю, зрителям этот матч понравился. Могу похвалить нашу команду за количество созданных моментов, за самоотдачу, за качество футбола. Но, к сожалению, без забитых мячей выиграть невозможно.

У нас нет времени горевать. Надо двигаться дальше.

- Вы очень эмоционально среагировали когда команда пропустила гол...

- Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что там наш защитник должен был выбить этот мяч.

- Что с Романом Вантухом?

- У меня еще нет точной информации. Впереди очень много ответственных матчей и Роман нам очень нужен. Но у нас есть игроки, которые смогут его заменить.

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В статье: Заря (Луганск) Валерий Кривенцов Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК "Заря"

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