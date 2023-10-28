Кривенцов: Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что наш защитник должен был выбить мяч при голе

Тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от "Полесья" в рамках 12-го тура УПЛ.

- Сегодня две команды показали качественный футбол. Думаю, зрителям этот матч понравился. Могу похвалить нашу команду за количество созданных моментов, за самоотдачу, за качество футбола. Но, к сожалению, без забитых мячей выиграть невозможно.

У нас нет времени горевать. Надо двигаться дальше.

- Вы очень эмоционально среагировали когда команда пропустила гол...

- Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что там наш защитник должен был выбить этот мяч.

- Что с Романом Вантухом?

- У меня еще нет точной информации. Впереди очень много ответственных матчей и Роман нам очень нужен. Но у нас есть игроки, которые смогут его заменить.