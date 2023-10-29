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Ворскла - Металлист 1925 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Результативная ничья в Полтаве

Ворскла - Металлист 1925 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 12-го тура УПЛ подопечные Виктора Скрипника и Олега Голодюка расписали результативную ничью. Полтавская и харьковская команды обменялись голами в каждом из таймов. После этого поединка, "Ворскла" расположилась на 9-й позиции в турнирной таблице. В свою очередь "Металлист 1925" занимает 11-е место в первенстве.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур. Полтава, “Ворскла им. Бутовского”

“Ворскла” – “Металлист 1925” 2:2

Голы: Корниенко 46, Мозиль 82 (авт.) – Сидоров 17, Фарина 78

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
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