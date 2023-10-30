Чоботенко - о матче с Кривбассом: Еще рано говорить о первом месте. Но это будет лобовая игра, сверхважная

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко поделился эмоциями от победы над "Зарей" (1:0) в 12-м туре УПЛ.

– Мы вообще не смотрим в турнирную таблицу, а играем от матча к матчу. Следующая игра – самая важная. Уже в конце чемпионата будем смотреть, на каком месте будем.

– Буткевич сказал, что матч с "Кривбассом" – за первое место.

– Еще рано, думаю, говорить о первом месте. Но это будет лобовая игра, сверхважная.

– Все говорят о хорошей защите "Полесья".

– У нас хорошее взаимопонимание, слаженность. Мы надежно играем в обороне, а это дает нам результат.

– У вас сейчас меньше проблем с форвардами, если говорить об уровне УПЛ?

- Если посмотреть на Эдуардо Герреро, то это – топ-форвард. Не только для Украины, а и для европейского футбола. Он вроде бы не большой, но очень хорошо ставит корпус. Очень резкий, может с полуоборота пробить и решить момент.

Команды прогрессируют: "Черноморец", "Рух". Львовский клуб, можно сказать, играет детьми, но показывает действительно достойный уровень.