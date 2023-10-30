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Чоботенко - о матче с Кривбассом: Еще рано говорить о первом месте. Но это будет лобовая игра, сверхважная
Игра будет действительно интересной
Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко поделился эмоциями от
– Мы вообще не смотрим в турнирную таблицу, а играем от матча к матчу. Следующая игра – самая важная. Уже в конце чемпионата будем смотреть, на каком месте будем.
– Буткевич сказал, что матч с "Кривбассом" – за первое место.
– Еще рано, думаю, говорить о первом месте. Но это будет лобовая игра, сверхважная.
– Все говорят о хорошей защите "Полесья".
– У нас хорошее взаимопонимание, слаженность. Мы надежно играем в обороне, а это дает нам результат.
– У вас сейчас меньше проблем с форвардами, если говорить об уровне УПЛ?
- Если посмотреть на Эдуардо Герреро, то это – топ-форвард. Не только для Украины, а и для европейского футбола. Он вроде бы не большой, но очень хорошо ставит корпус. Очень резкий, может с полуоборота пробить и решить момент.
Команды прогрессируют: "Черноморец", "Рух". Львовский клуб, можно сказать, играет детьми, но показывает действительно достойный уровень.
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