Конопля: Пока что мы показываем лишь на 25% тот футбол, который хотим видеть

Защитник донецкого " Шахтера " Ефим Конопля рассказал о первых впечатлениях от работы с новым главным тренером команды Марино Пучишем.

– Ефим, чем поразил в работе ваш новый наставник – Марино Пушич?

– Пока мне кажется, что мы показываем лишь на 25% тот футбол, который мы все хотим видеть в нашем исполнении.

– Теории много проводит боснийский тренер?

– Все, как обычно, ничего экстраординарного нет. Перед игрой на Кубок Украины мы пересматривали "Викторию".

– Он общается с футболистами на английском?

– Да. Мы все понимаем.