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Конопля: Пока что мы показываем лишь на 25% тот футбол, который хотим видеть
Защитник Шахтера рассказал о работе с новым главным тренером
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Защитник донецкого "
– Ефим, чем поразил в работе ваш новый наставник – Марино Пушич?
– Пока мне кажется, что мы показываем лишь на 25% тот футбол, который мы все хотим видеть в нашем исполнении.
– Теории много проводит боснийский тренер?
– Все, как обычно, ничего экстраординарного нет. Перед игрой на Кубок Украины мы пересматривали "Викторию".
– Он общается с футболистами на английском?
– Да. Мы все понимаем.
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