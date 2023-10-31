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Конопля: Пока что мы показываем лишь на 25% тот футбол, который хотим видеть

Премьер-лига
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Защитник Шахтера рассказал о работе с новым главным тренером

Конопля: Пока что мы показываем лишь на 25% тот футбол, который хотим видеть

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля рассказал о первых впечатлениях от работы с новым главным тренером команды Марино Пучишем.

– Ефим, чем поразил в работе ваш новый наставник – Марино Пушич?

– Пока мне кажется, что мы показываем лишь на 25% тот футбол, который мы все хотим видеть в нашем исполнении.

– Теории много проводит боснийский тренер?

– Все, как обычно, ничего экстраординарного нет. Перед игрой на Кубок Украины мы пересматривали "Викторию".

– Он общается с футболистами на английском?

– Да. Мы все понимаем.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля Марино Пушич
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Источник:
Sport Arena

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