Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер и два полузащитника. Динамо выбирает лучшего игрока месяца
Уже можно голосовать
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам октября.
В уходящем месяце "бело-синие" провели четыре поединка. По итогам каждого из них болельщики выбирали самого полезного игрока матча в Telegram-канале клуба.
1 октября. Динамо - Александрия - 4:2 (Бражко)
6 октября. Полесье - Динамо - 4:3 (Буяльский)
22 октября. Динамо - Днепр-1 - 0:1 (Бущан)
28 октября. Колос - Динамо - 1:1 (Бущан)
Трое игроков, которые с большим отрывом набрали суммарно больше всего голосов болельщиков за эти четыре матча октября, стали номинантами на звание игрока месяца. Это голкипер Георгий Бущан, и два полузащитника - Владимир Бражко и Виталий Буяльский.
Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.
Популярное сейчас
- Эрлинг Холанд получил трофей Герда Мюллера и дал совет молодым футболистам
- Месси: Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту
- С момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 300000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО