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Голкипер и два полузащитника. Динамо выбирает лучшего игрока месяца

Премьер-лига
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Голкипер и два полузащитника. Динамо выбирает лучшего игрока месяца

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам октября.

В уходящем месяце "бело-синие" провели четыре поединка. По итогам каждого из них болельщики выбирали самого полезного игрока матча в Telegram-канале клуба.

1 октября. Динамо - Александрия - 4:2 (Бражко)
6 октября. Полесье - Динамо - 4:3 (Буяльский)
22 октября. Динамо - Днепр-1 - 0:1 (Бущан)
28 октября. Колос - Динамо - 1:1 (Бущан)

Трое игроков, которые с большим отрывом набрали суммарно больше всего голосов болельщиков за эти четыре матча октября, стали номинантами на звание игрока месяца. Это голкипер Георгий Бущан, и два полузащитника - Владимир Бражко и Виталий Буяльский.

Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.

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В статье: Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
fcdynamo.com

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