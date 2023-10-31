Голкипер и два полузащитника. Динамо выбирает лучшего игрока месяца

"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам октября.

В уходящем месяце "бело-синие" провели четыре поединка. По итогам каждого из них болельщики выбирали самого полезного игрока матча в Telegram-канале клуба.

1 октября. Динамо - Александрия - 4:2 (Бражко)

6 октября. Полесье - Динамо - 4:3 (Буяльский)

22 октября. Динамо - Днепр-1 - 0:1 (Бущан)

28 октября. Колос - Динамо - 1:1 (Бущан)

Трое игроков, которые с большим отрывом набрали суммарно больше всего голосов болельщиков за эти четыре матча октября, стали номинантами на звание игрока месяца. Это голкипер Георгий Бущан, и два полузащитника - Владимир Бражко и Виталий Буяльский.

Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.